El bloque justicialista del Senado repudió la intervención de la UOM y denunció un avance contra los sindicatos

El bloque justicialista del Senado repudió la intervención judicial de la UOM

Los senadores denunciaron un ataque contra el movimiento sindical argentino

El peronismo expresó su respaldo al dirigente metalúrgico Abel Furlán

También cuestionó las políticas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei

Los legisladores advirtieron sobre un deterioro de la democracia sindical

La tensión entre el oficialismo y los gremios continúa profundizándose

El bloque Justicialista del Senado nacional salió con dureza a cuestionar la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y advirtió que la decisión representa un nuevo ataque contra el movimiento sindical argentino. A través de un comunicado difundido públicamente, los legisladores peronistas denunciaron una ofensiva política y judicial orientada a debilitar a las organizaciones gremiales en medio del conflicto social y económico que atraviesa el país.

Los senadores calificaron la resolución judicial como una medida que pone en riesgo la democracia sindical y sostuvieron que la intervención constituye una grave intromisión sobre la autonomía de una de las organizaciones obreras más importantes del país. En el mismo documento expresaron además su respaldo al secretario general del gremio, Abel Furlán, y a la conducción sindical metalúrgica.

Desde el bloque opositor afirmaron que la decisión judicial se produce en un contexto marcado por el deterioro de la industria nacional, la caída del poder adquisitivo de los salarios y el impacto de las políticas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Según señalaron, el escenario actual genera una creciente vulnerabilidad para los trabajadores y profundiza el conflicto entre el oficialismo y distintos sectores sindicales.

Los legisladores también denunciaron que la intervención deja a los trabajadores metalúrgicos “indefensos” frente a un proceso de flexibilización laboral que, según sostienen, avanza de manera progresiva desde la llegada de la actual administración nacional. En ese marco, cuestionaron especialmente las reformas laborales impulsadas por el oficialismo y acusaron a sectores aliados del Gobierno de avalar políticas que afectan derechos históricos de los trabajadores.

El comunicado difundido por el bloque justicialista fue especialmente crítico con el rol de la Justicia. Los senadores consideraron que este tipo de resoluciones terminan debilitando la democracia sindical y forman parte de una estrategia más amplia de disciplinamiento político y social.

Según plantearon, las organizaciones gremiales se encuentran bajo presión constante mediante decisiones judiciales, cuestionamientos públicos y acciones dirigidas contra sus principales referentes. Desde el peronismo interpretan que existe un intento deliberado de limitar la capacidad de protesta y organización de los sindicatos en un contexto de fuerte conflictividad económica.

Los senadores también vincularon la intervención de la UOM con otras discusiones abiertas en torno a los derechos laborales y al derecho a huelga. En ese sentido, advirtieron sobre un deterioro institucional que, según entienden, se profundiza a medida que avanzan medidas orientadas a restringir herramientas de representación sindical y negociación colectiva.

La tensión entre el Gobierno nacional y distintos sectores gremiales viene creciendo desde el inicio de la gestión libertaria. Las políticas de ajuste económico, la discusión sobre la reforma laboral y el enfrentamiento con parte del sindicalismo generaron múltiples conflictos durante los últimos meses.

En paralelo, la UOM se convirtió en uno de los gremios más activos en las críticas al rumbo económico del Gobierno, especialmente por el impacto de la recesión sobre la actividad industrial y el empleo. Desde el sindicato vienen alertando sobre suspensiones, caída de producción y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores metalúrgicos.

El pronunciamiento del bloque justicialista también incluyó cuestionamientos sobre lo que consideran una creciente judicialización de la política y de la actividad sindical. Los legisladores advirtieron sobre la utilización de mecanismos de persecución, descrédito público y condena social contra dirigentes políticos y gremiales.

Para el peronismo, este escenario configura un clima de restricción democrática y busca desalentar cualquier tipo de resistencia frente a las políticas oficiales. En ese contexto, los senadores insistieron en que la defensa de las organizaciones sindicales constituye una pieza central para preservar derechos laborales y garantías democráticas.

La intervención de la UOM reabrió así un nuevo foco de conflicto político entre el oficialismo y la oposición peronista, en medio de un escenario económico complejo y de creciente tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado.