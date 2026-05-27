El Gobierno abrió la inscripción para exportar carne bajo la Cuota Hilton 2026-2027

El Gobierno abrió la inscripción para acceder a la Cuota Hilton 2026-2027

La Argentina podrá exportar más de 29 mil toneladas de carne premium a Europa

Las empresas deberán presentar antecedentes comerciales y programas de exportación

El trámite deberá realizarse de manera digital a través de la plataforma TAD

También habrá requisitos específicos para exportar carne al Reino Unido

La Cuota Hilton continúa siendo uno de los principales negocios del sector cárnico argentino

El Gobierno nacional oficializó la apertura del proceso de inscripción para acceder a la denominada Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026-2027, uno de los principales mecanismos de exportación de carne vacuna de alta calidad hacia Europa. La medida quedó formalizada a través de una resolución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y establece las condiciones que deberán cumplir frigoríficos, empresas exportadoras y asociaciones de productores interesados en participar del cupo.

La Cuota Hilton representa uno de los negocios más relevantes para el sector cárnico argentino debido a que habilita la exportación de cortes vacunos enfriados y deshuesados de alta calidad con beneficios arancelarios hacia la Unión Europea y el Reino Unido. Cada año, la Argentina recibe un contingente específico que permite colocar parte de su producción premium en esos mercados internacionales.

Según lo dispuesto por la nueva normativa, el período de inscripción permanecerá abierto durante 15 días corridos desde la entrada en vigencia de la resolución. Los interesados deberán completar el trámite de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), mediante el procedimiento correspondiente a la solicitud de licencias de exportación para el nuevo ciclo comercial.

El cupo asignado a la Argentina por parte de la Unión Europea asciende a 29.389 toneladas anuales de carne vacuna de alta calidad, mientras que el Reino Unido otorga un contingente adicional de 111 toneladas. Ambos esquemas comerciales funcionan entre el 1 de julio de cada año y el 30 de junio del siguiente.

La resolución firmada por Sergio Iraeta establece una serie de requisitos administrativos, comerciales y productivos para las empresas que busquen acceder a las cuotas de exportación. Entre otras condiciones, las firmas deberán acreditar su inscripción ante los organismos societarios correspondientes y demostrar la titularidad o tenencia de los establecimientos productivos involucrados en la operatoria.

Además, las empresas deberán informar la cantidad de toneladas que proyectan exportar durante el ciclo comercial y presentar un cronograma detallado de faena y embarques. También tendrán que acreditar antecedentes exportadores correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, incluyendo volúmenes comercializados y valores FOB de las operaciones realizadas.

La normativa prevé además un esquema de controles y verificaciones por parte del Estado. La Secretaría de Agricultura comprobará de oficio que los establecimientos participantes cuenten con habilitación vigente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria y que mantengan activa su matrícula dentro del Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos.

El nuevo proceso de inscripción también contempla condiciones específicas para proyectos conjuntos y asociaciones de criadores. En esos casos, los grupos de productores deberán presentar documentación societaria, listado de integrantes, cantidad de cabezas de ganado comprometidas y detalles de los frigoríficos asociados a cada proyecto exportador.

A su vez, las asociaciones deberán acompañar información vinculada a antecedentes comerciales, programas de producción y cronogramas de embarque, además de cartas de intención emitidas por potenciales compradores internacionales interesados en adquirir la carne argentina.

Otro de los puntos incorporados por la resolución está relacionado con el cupo destinado al mercado británico. Los postulantes que aspiren a exportar bajo ese esquema deberán presentar una declaración jurada manifestando expresamente su intención de operar con el Reino Unido y acreditar antecedentes comerciales vinculados a ese destino.

La apertura del proceso de inscripción se produce en un contexto donde el sector cárnico busca sostener y ampliar sus exportaciones en medio de la competencia internacional y de los cambios que atraviesa el comercio global de alimentos. Para la Argentina, la Cuota Hilton continúa representando una de las principales ventanas de acceso a mercados premium y una fuente clave de ingreso de divisas.

En paralelo, el Gobierno apuesta a fortalecer la inserción internacional del complejo agroexportador y a consolidar mercados estratégicos para productos de alto valor agregado, especialmente en momentos donde las exportaciones aparecen como uno de los principales motores para el ingreso de dólares a la economía.