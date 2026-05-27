Investigan una presunta red de corrupción en la ANDIS que habría movido millones en retornos ilegales

La Justicia investiga una presunta red de corrupción dentro de la ANDIS

Miguel Ángel Calvete es señalado como supuesto organizador del esquema

La causa involucra direccionamiento de contrataciones y retornos ilegales

Ex funcionarios y empresas proveedoras quedaron bajo investigación judicial

También se analizan maniobras de lavado mediante vuelos privados y criptomonedas

El expediente incluye sospechas sobre pagos y beneficios a ex autoridades del organismo

La Justicia avanza sobre una compleja causa de presunta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad que involucra a ex funcionarios, empresarios y proveedores vinculados a la compra de insumos médicos de alto costo. La investigación apunta especialmente contra el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por el fiscal Franco Picardi como el presunto organizador de un esquema de direccionamiento de contrataciones y reparto de retornos ilegales que habría funcionado entre fines de 2023 y octubre de 2025.

Según la hipótesis judicial, Calvete operaba como un intermediario con fuerte influencia dentro de la ANDIS pese a no ocupar ningún cargo formal en el organismo. Desde esa posición, habría coordinado adjudicaciones millonarias vinculadas a la compra de medicamentos e insumos para personas con discapacidad mediante mecanismos que simulaban competencia entre empresas proveedoras.

La causa sostiene que el empresario utilizaba información privilegiada proporcionada por empleados y funcionarios del organismo para intervenir sobre las compulsas de precios, el sistema mediante el cual el Estado compara ofertas antes de concretar contrataciones. De acuerdo con la investigación, el esquema consistía en acordar previamente qué empresa resultaría beneficiada en cada licitación, mientras el resto presentaba presupuestos superiores únicamente para aparentar legalidad y competencia real.

Entre los nombres involucrados aparecen ex autoridades de la ANDIS como Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, además de empleados del organismo y representantes de distintas firmas proveedoras del rubro médico. La Justicia también investiga la participación de compañías dedicadas a ortopedia, insumos hospitalarios y equipamiento médico.

El expediente judicial sostiene que Calvete cobraba comisiones que oscilaban entre el 12% y el 20% de cada adjudicación direccionada. Parte de las pruebas surgieron del análisis de su teléfono celular, donde los investigadores encontraron conversaciones y registros vinculados al supuesto reparto de dinero.

Una de las evidencias que analiza el fiscal involucra intercambios con representantes de empresas beneficiadas con contratos estatales. Según consta en la causa, tras determinadas adjudicaciones comenzaron a aparecer movimientos financieros, transferencias y facturaciones cruzadas que habrían servido para canalizar los retornos económicos.

La investigación detectó además un presunto mecanismo de lavado de dinero basado en operaciones simuladas entre distintas sociedades comerciales. Una de las maniobras bajo análisis incluye facturaciones por supuestas ventas de equipamiento médico entre empresas vinculadas a Calvete y firmas que posteriormente obtenían contratos con la ANDIS.

Los investigadores también pusieron la lupa sobre movimientos financieros vinculados a vuelos privados, manejo de efectivo y operaciones con criptomonedas. Según la acusación, parte de los fondos habrían sido canalizados mediante transferencias hacia empresas aéreas y posteriormente convertidos en activos digitales para dificultar el rastreo del dinero.

Dentro de la causa aparecen mencionados Alan Poccovi y Sergio Mastropietro como presuntos intermediarios en las maniobras financieras investigadas. La Justicia sospecha que ambos habrían colaborado en la circulación y blanqueo de fondos provenientes de las adjudicaciones bajo sospecha.

Otro de los puntos sensibles del expediente involucra directamente a Diego Spagnuolo. De acuerdo con la investigación, el ex titular de la ANDIS habría recibido pagos en efectivo y beneficios económicos vinculados a empresas relacionadas con Calvete. También se analizan visitas registradas entre ambos en domicilios particulares y movimientos que quedaron captados por cámaras de seguridad.

Los investigadores buscan determinar qué tipo de relación mantenían los involucrados y si existieron entregas de dinero u otros beneficios a cambio de favorecer contrataciones dentro del organismo. Hasta el momento, varios de los acusados evitaron brindar declaraciones públicas sobre los hechos investigados.

La causa expone además el enorme volumen económico que manejaba la ANDIS a través de las compras de medicamentos, ortopedia e insumos médicos destinados a tratamientos de alto costo. Precisamente allí, según sospecha la Justicia, se habría montado una estructura destinada a direccionar negocios millonarios utilizando recursos del Estado.

Mientras avanza la investigación judicial, el expediente ya se convirtió en uno de los casos más sensibles vinculados a presuntas irregularidades dentro de organismos públicos durante los últimos años. La magnitud de las cifras bajo análisis y la cantidad de personas involucradas mantienen el foco puesto sobre el desarrollo de una causa que todavía podría sumar nuevos imputados y derivaciones políticas.