Milei habló sobre una eventual reelección y aseguró que su continuidad dependerá de la gestión

Javier Milei aseguró que su continuidad dependerá de los resultados de gestión

El Presidente tomó distancia de declaraciones de Martín Menem sobre Mauricio Macri

Milei afirmó que no piensa la política como una competencia electoral permanente

También defendió las políticas económicas implementadas desde el inicio de su mandato

El mandatario destacó la baja de la inflación y mejoras en indicadores sociales

La discusión sobre una eventual reelección de 2027 ya comenzó a instalarse en la política argentina

El presidente Javier Milei se refirió a la posibilidad de buscar la reelección en 2027 y sostuvo que su permanencia en el poder dependerá exclusivamente de los resultados de su gestión. En medio de las discusiones políticas sobre el futuro electoral del oficialismo y las tensiones crecientes con otros espacios aliados, el mandatario intentó mostrarse enfocado en la administración del Gobierno y relativizó las especulaciones sobre eventuales competidores dentro del escenario político.

Durante una entrevista radial, Milei aseguró que no analiza la política en términos de confrontación electoral con otros dirigentes o fuerzas partidarias, sino como una competencia consigo mismo para mejorar permanentemente la gestión. En ese marco, afirmó que si su administración logra resultados positivos, la sociedad acompañará una eventual continuidad, mientras que un mal desempeño impediría cualquier intento reeleccionista.

Las declaraciones del Presidente se produjeron luego de la polémica generada por dichos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había sugerido que una candidatura presidencial de Mauricio Macri podría terminar beneficiando indirectamente al kirchnerismo. Milei tomó distancia de esa interpretación y evitó profundizar las tensiones con el líder del PRO.

Según explicó, no comparte una visión de la política basada en cálculos electorales permanentes ni en la construcción de adversarios internos. Por el contrario, insistió en que la prioridad del Gobierno debe ser administrar correctamente y mejorar la situación económica del país. El mandatario remarcó además que su mirada sobre la política está influida por no provenir de la estructura tradicional partidaria.

En ese sentido, Milei sostuvo que algunos dirigentes analizan la competencia electoral como una disputa por votos donde la aparición de nuevos candidatos representa una amenaza, pero aclaró que él no interpreta el escenario de esa manera. Para el jefe de Estado, el verdadero desafío pasa por cumplir con los compromisos asumidos y mostrar resultados concretos de gestión.

A lo largo de la entrevista, el Presidente también aprovechó para reivindicar distintos indicadores económicos y sociales de su administración. Según afirmó, desde diciembre de 2023 la economía logró crecer y la inflación experimentó una fuerte desaceleración respecto de los niveles heredados al inicio de su mandato.

Milei destacó especialmente la reducción de la inflación anual y aseguró que el Gobierno mantiene una estrategia clara para terminar definitivamente con el problema inflacionario. Al mismo tiempo, reivindicó las políticas de ajuste fiscal y ordenamiento económico impulsadas desde el Ministerio de Economía como pilares centrales de su programa de gobierno.

El mandatario también defendió las políticas de seguridad y control del espacio público implementadas por la administración libertaria. En ese punto, resaltó la disminución de los piquetes y sostuvo que el Gobierno logró recuperar el orden en las calles mediante una política de aplicación estricta de la ley.

Otro de los aspectos mencionados por Milei fue la evolución de los indicadores sociales. El Presidente aseguró que millones de personas lograron salir de la pobreza desde el inicio de su gestión y atribuyó esa mejora a las políticas económicas y de estabilización implementadas por el oficialismo.

Las declaraciones se producen en un contexto donde comienzan a aparecer las primeras discusiones sobre el escenario electoral de 2027 y sobre la posibilidad de una eventual reconfiguración de alianzas dentro del espacio de centroderecha. Aunque todavía falta más de un año para las elecciones legislativas intermedias, dentro de distintos sectores políticos ya se proyectan posibles disputas presidenciales futuras.

En paralelo, el Gobierno enfrenta un escenario político atravesado por tensiones internas dentro de La Libertad Avanza y diferencias crecientes con sectores aliados, especialmente con dirigentes vinculados al PRO. Sin embargo, Milei buscó mostrarse ajeno a esas especulaciones y reiteró que la continuidad de su proyecto dependerá principalmente de la evaluación que haga la sociedad sobre los resultados de la gestión.

Con un discurso centrado en los indicadores económicos y en la defensa de su programa de reformas, el Presidente volvió a dejar en claro que pretende construir su eventual camino hacia la reelección sobre la base de la administración económica y no sobre acuerdos políticos tradicionales.