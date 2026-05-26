El gobierno santafesino defendió la reforma penal y cruzó a quienes cuestionan los cambios en seguridad

La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, salió nuevamente a respaldar la reforma penal impulsada por la gestión provincial y cuestionó con dureza a los sectores que rechazan el paquete de medidas enviado a la Legislatura.

La funcionaria aseguró que las críticas se repiten cada vez que el Ejecutivo impulsa cambios en materia de seguridad y sostuvo que muchas de las reformas anteriores terminaron mostrando resultados positivos.

“Sabemos que hay muchos que se oponen, como ocurrió con otras reformas impulsadas por este gobierno, pero finalmente se hicieron y dieron buenos resultados”, afirmó.

Además, remarcó que quienes cuestionan la iniciativa “no pueden desconocer la baja histórica en los índices de homicidios” registrada en la provincia durante los últimos meses.

Más poder para la policía y allanamientos sin orden judicial

Coudannes explicó que el objetivo del proyecto es profundizar las políticas de seguridad implementadas desde la llegada del gobernador Maximiliano Pullaro al poder.

Entre los puntos más discutidos aparece la posibilidad de realizar allanamientos para secuestrar armas sin necesidad de una orden judicial previa.

Según la funcionaria, la medida busca agilizar los procedimientos y evitar que las armas puedan ser ocultadas antes de que intervengan las fuerzas de seguridad.

También defendió los artículos que amplían competencias y atribuciones de la policía provincial.

“Hoy tenemos una policía ordenada y que da resultados. No estamos en el mismo contexto de años anteriores”, sostuvo.

En esa línea, aclaró que el fortalecimiento de las facultades policiales estará acompañado por controles y monitoreos permanentes.

Críticas a la gestión anterior

Durante sus declaraciones, la vocera provincial también apuntó contra la administración del ex gobernador Omar Perotti.

“A partir de Perotti había una situación de desidia total. Con Pullaro eso comenzó a ordenarse”, afirmó.

Y agregó: “No hay que perder el norte ni volver atrás”.

“Un modelo de exportación”

Coudannes además destacó el esquema de seguridad y el modelo penitenciario que impulsa actualmente la provincia.

La funcionaria calificó la política carcelaria santafesina como “un modelo de exportación”, al referirse a la visita de funcionarios de Chile que recorrieron las obras de las cárceles de Piñero y Recreo.

Según indicó, el fortalecimiento del control en las unidades penitenciarias despertó interés internacional.

En ese contexto, remarcó que desde octubre de 2023 la provincia sumó unos 2.700 detenidos más dentro del sistema penitenciario.

“Esa mayor operatividad que hoy se ve en las calles tiene consecuencias concretas”, concluyó la vocera provincial.