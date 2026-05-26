Nación eliminó subsidios para pasajes gratuitos y empresas santafesinas aseguran que el impacto será mínimo

El Gobierno nacional decidió eliminar el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer. La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte y generó preocupación en distintos sectores vinculados al sistema de transporte.

Sin embargo, desde el ámbito empresario de Santa Fe aseguraron que el impacto en la provincia será reducido porque las compañías interurbanas santafesinas ya venían absorbiendo esos costos sin recibir asistencia estatal.

Qué cambia con la nueva resolución

La decisión del Gobierno nacional dejó sin efecto el esquema mediante el cual el Estado compensaba parcialmente a las empresas por los boletos gratuitos otorgados en servicios interjurisdiccionales.

Hasta ahora, las compañías que operaban líneas nacionales recibían un reintegro económico por una cantidad limitada de pasajes destinados a beneficiarios de estos regímenes especiales.

Con la nueva normativa, las empresas deberán continuar garantizando el derecho al transporte gratuito, aunque dejarán de percibir esa compensación.

“En Santa Fe no cambia nada”

El referente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros, Rodolfo Wagner, explicó que en Santa Fe el esquema provincial funciona desde hace tiempo sin subsidios específicos para este tipo de boletos.

“En la provincia no cambia nada”, resumió el empresario al referirse al impacto de la resolución nacional.

Según detalló, Santa Fe nunca aplicó de manera estricta el sistema de cupos limitados que regía a nivel nacional para pasajeros con discapacidad.

“En los colectivos interurbanos provinciales pueden viajar cinco, diez o incluso más personas con discapacidad en un mismo servicio. La provincia nunca compensó económicamente esas franquicias”, afirmó.

Cómo funcionaba el sistema nacional

Wagner explicó además que el régimen nacional contemplaba un reconocimiento económico para un máximo de cuatro pasajes gratuitos por unidad en los servicios de larga distancia.

Con la eliminación del esquema, ese reintegro dejará de existir, aunque las empresas seguirán obligadas a otorgar los boletos sin costo.

“Antes había una compensación parcial por esos pasajes y un límite de butacas. Ahora eso desaparece”, indicó.

La medida forma parte del proceso de reducción de subsidios y recorte del gasto público impulsado por la administración nacional, aunque desde el sector del transporte advierten que podría generar mayores dificultades económicas para las empresas que operan servicios nacionales de larga distancia.