Santa Fe pidió cambios en la Ley de Biocombustibles y reclama subir el corte obligatorio de biodiésel

En medio del debate que avanza en el Senado nacional por la nueva Ley de Biocombustibles, el gobierno de Santa Fe salió a respaldar una actualización del marco regulatorio, aunque reclamó modificaciones para fortalecer la producción y darle mayor competitividad a la industria.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo provincial sostuvieron que el contexto internacional, atravesado por conflictos geopolíticos y la volatilidad del precio del petróleo, volvió a posicionar a los combustibles renovables como una alternativa estratégica frente a los fósiles.

“El escenario global abre una oportunidad inédita. Las energías renovables hoy son competitivas y Argentina puede convertirse en un actor clave en materia de vectores energéticos sustentables”, afirmó el ministro Gustavo Puccini, quien además remarcó que Santa Fe cuenta con toda la cadena productiva instalada y advirtió sobre el riesgo de mantener plantas paralizadas.

Para la administración santafesina, el biodiésel no solo representa una herramienta energética, sino también un motor económico capaz de reducir importaciones de gasoil, ahorrar divisas, sostener empleo industrial y fortalecer las economías regionales.

En ese marco, desde la Provincia destacaron el ejemplo de Brasil, que este año avanzará hacia un corte obligatorio del 15 % de biodiésel y proyecta alcanzar el 20 % para 2030.

Uno de los principales cuestionamientos del gobierno provincial apunta a la diferencia de tratamiento que recibe el biodiésel respecto al bioetanol dentro del proyecto nacional. Mientras la iniciativa contempla una mezcla del 15 % para bioetanol en naftas, mantiene el límite del 10 % para biodiésel en gasoil.

“Existe una asimetría regulatoria que no tiene sustento técnico. Mantener el corte en 10 % limita la capacidad instalada y desalienta inversiones”, sostuvo Puccini, quien pidió elevar de manera inmediata el piso obligatorio al 15 % y avanzar gradualmente hacia mezclas del 20 %.

Además, Santa Fe presentó cinco modificaciones concretas al proyecto que se discute en el Congreso. Entre ellas, propuso reservar el 40 % del mercado para productores independientes mediante licitaciones transparentes y limitar la discrecionalidad estatal para modificar los porcentajes obligatorios salvo situaciones excepcionales de abastecimiento.

La Provincia también pidió incorporar beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para proyectos vinculados a combustibles de nueva generación, como diésel renovable, combustible sustentable para aviación e hidrógeno verde.

Otro de los planteos apunta a garantizar reglas claras en el abastecimiento de materias primas estratégicas, como el aceite de soja y el metanol, con el objetivo de evitar posiciones dominantes y asegurar condiciones equitativas para los productores independientes.

“No pedimos privilegios, sino reglas para crecer”, resumió Puccini al defender la postura santafesina. Según explicó, la intención es construir un esquema que permita expandir la producción, generar empleo y favorecer inversiones sin perjudicar a ninguno de los actores del sector.