El debate por la Tasa municipal exige responsabilidad y no demagogia

Por Carlos Zimerman

El debate que comenzará en el Concejo Municipal de Rafaela sobre la actualización de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) ya empezó a mostrar el verdadero clima político que atravesará las próximas semanas. Oficialismo, peronismo y libertarios buscan posicionarse frente a una discusión sensible: el impacto de la Tasa municipal en el bolsillo de los vecinos.

Pero más allá de las especulaciones políticas, hay un dato imposible de negar: la inflación sigue existiendo y afecta también al funcionamiento del Municipio.

Cuando el Concejo aprobó anteriormente los fuertes incrementos impulsados por la gestión de Leonardo Viotti, lo hizo precisamente porque existía un atraso evidente en los ingresos municipales frente al aumento permanente de costos.

Desde entonces, la inflación no desapareció. Los salarios municipales siguieron aumentando. También el combustible, los insumos y los costos operativos.

Pretender entonces que los ingresos del Municipio permanezcan congelados mientras todo lo demás aumenta es desconocer una realidad económica elemental.

En ese contexto, la postura del peronismo de rechazar cualquier tipo de actualización aparece claramente atravesada por la demagogia.

Los concejales peronistas sostienen que durante la primera parte de la gestión Viotti la recaudación estuvo por encima de la inflación. Y el planteo es parcialmente correcto. Sin embargo, omiten deliberadamente otro dato igual de importante: la inflación siguió avanzando y continúa generando un desfasaje permanente entre ingresos y gastos.

La política puede discutir porcentajes, gradualidad o prioridades de gasto, pero negar el impacto inflacionario sobre las cuentas públicas es simplemente hacer demagogia.

Porque si hace apenas un año se autorizaban aumentos argumentando que la inflación destruía los recursos municipales, resulta contradictorio sostener ahora que el fenómeno dejó de existir solo porque políticamente conviene ponerse del lado del “no aumento”.

El peronismo parece apostar a un discurso fácil, atractivo para el contribuyente cansado de pagar impuestos, pero poco realista desde el punto de vista administrativo.

Congelar indefinidamente la UCM puede sonar simpático en un discurso político, pero tarde o temprano termina deteriorando servicios, infraestructura y capacidad operativa del Estado local.

Esto no significa darle un cheque en blanco a Viotti ni justificar cualquier incremento automático. También es válido reclamar mayor eficiencia, revisar gastos innecesarios y exigir explicaciones sobre el uso de los recursos recaudados.

De hecho, desde La Libertad Avanza también cuestionan el destino de los fondos obtenidos tras las fuertes subas del año pasado. La concejal libertaria Valeria Zafra incluso ironizó con el argumento oficialista del “valor de dos alfajores” utilizado para relativizar el impacto de una eventual actualización.

Por su parte, el concejal oficialista Juan Scavino sostiene que el Municipio ya enfrenta un retraso importante producto del incremento sostenido de salarios y costos operativos.

Y en realidad, allí aparece el verdadero eje de la discusión.

Si el eventual aumento no supera los cinco mil pesos, como sostiene el oficialismo, estamos hablando literalmente del valor de un alfajor. No parece un monto significativo frente al costo que implica sostener servicios esenciales para toda la ciudad.

Por eso, el debate debería darse con responsabilidad y sin oportunismo electoral.

Nadie debería comenzar a actuar en forma proselitista con un tema tan sensible como lo es el bolsillo de los que menos tienen.

Porque usar políticamente el rechazo a un aumento puede sonar atractivo en campaña, pero administrar una ciudad implica asumir responsabilidades concretas y entender que la inflación también golpea al Estado municipal.

No se trata de aumentar por aumentar, ni tampoco de congelar impuestos por especulación política. Se trata de encontrar un equilibrio racional en una economía donde la inflación todavía condiciona absolutamente todo.