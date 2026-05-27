La estafa de Espacios Verdes

Por Lilián Koper

Hace ya más de dos meses que vengo reclamando por el árbol que está frente a mi casa en Rafaela y que literalmente está destruyendo toda la vereda.

Y aclaro algo: sé perfectamente que hay vecinos que vienen reclamando hace años sin obtener ninguna respuesta. O sea que, dentro de todo, hasta debería sentirme “afortunado” de que al menos alguien contestó.

El problema es que la respuesta fue todavía peor.

Por tercera vez me toca romper la vereda para cortar raíces que no solamente levantaron toda la acera, sino que también rompieron el cordón. Y nadie sabe realmente hasta dónde llegó el daño. Porque tranquilamente podrían haber afectado caños de agua, cloacas o incluso gas.

“Por tercera vez tengo que pagar arreglos por un problema que genera un árbol que ni siquiera me dejan tocar”.

Entonces hice una pregunta absolutamente lógica: si el Municipio obliga a conservar el árbol y además impide intervenir libremente sobre él, ¿no debería al menos hacerse cargo de evitar que las raíces vuelvan a romper todo dentro de unos meses?

La respuesta oficial fue esta:

“Buenos días. Le comentamos que todos los trabajos que corresponden a reparaciones de vereda, cañerías de desagües, provisión de agua, refuerzos realizados como en este caso, si se llegara a romper, ese trabajo corre por cuenta y cargo del propietario de la vivienda. Saludos.”

Y ahí entendí todo.

El Estado decide. El Estado prohíbe. El Estado regula. Pero cuando el árbol destruye tu propiedad, el problema pasa a ser exclusivamente tuyo.

Porque claro, yo no puedo podar el árbol como corresponde. La ley provincial prácticamente lo impide. Tampoco puedo tocar raíces sin autorización. Pero si el árbol rompe mi vereda, mi cordón o eventualmente una cañería, entonces tengo que sacar la billetera y arreglarme solo.

Es decir: las obligaciones son públicas, pero los costos son privados.

Y lo más indignante es que esto no termina nunca. Las raíces van a seguir creciendo. La vereda probablemente vuelva a romperse. Y otra vez habrá que gastar plata.

Mientras tanto, nadie garantiza soluciones definitivas. Nadie hace una contención seria. Nadie se hace cargo del daño.

El vecino paga impuestos, paga reparaciones y encima tiene que agradecer cuando le responden un mensaje burocrático para decirle que siga pagando.

Y acá es donde uno empieza a entender la verdadera dimensión del problema.

Porque esto ya no es solamente una discusión sobre árboles o veredas rotas.

Esto es la demostración perfecta de cómo funciona el Estado: controla todo, prohíbe todo y después se lava las manos cuando llegan las consecuencias.

Y nosotros, mientras tanto, seguimos aceptándolo mansamente.

Nos destruyen la propiedad, nos cobran impuestos y encima se ríen en nuestra cara.