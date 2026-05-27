Dante Gebel cada vez más cerca de Pullaro

Dirigentes del partido UNO en Santa Fe, integrante del frente Unidos que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, comenzaron a impulsar un posible encuentro entre el mandatario santafesino y el pastor y comunicador Dante Gebel, una de las figuras que asoma dentro del espacio político denominado Consolidación Argentina.

Aunque todavía no existe una confirmación formal ni una agenda definida, dentro del espacio que conduce en la provincia el diputado y pastor Walter Ghione admiten que continúan los contactos con el armado de Gebel y aseguran que la reciente gira del referente evangélico por el país dejó “una repercusión muy positiva” entre quienes siguen de cerca el fenómeno político que intenta construir.

La intención, explican desde el entorno de UNO, es evitar que el crecimiento de Consolidación quede limitado exclusivamente al ámbito evangélico y comenzar a tender puentes con sectores políticos tradicionales y dirigentes provinciales con proyección nacional.

“Hubo conversaciones y nos gustaría que Dante se reúna con Maxi. Si las agendas coinciden, no habría inconvenientes”, reconoció uno de los referentes que participa de los contactos entre ambos espacios.

En el oficialismo santafesino entienden que la discusión va mucho más allá de una foto política. Lo que está en juego, sostienen, es la posibilidad de comenzar a diagramar acuerdos y estrategias con vistas al escenario electoral de 2027.

El “modelo Santa Fe”

Dentro de UNO aseguran que uno de los principales argumentos que le muestran al espacio de Gebel es el funcionamiento del frente Unidos en Santa Fe, donde conviven sectores del radicalismo, el socialismo, el PRO y espacios más conservadores dentro de una misma coalición política.

“Siempre hablamos de los armados políticos y nosotros defendemos el modelo Santa Fe”, señalaron desde el partido evangélico.

La idea de proyectar ese esquema hacia el plano nacional empieza a ganar fuerza entre algunos dirigentes del espacio. “Dame esos dos jugadores, Pullaro y Gebel, y avancemos”, resumió uno de los referentes consultados, dejando entrever la expectativa de construir una alternativa por fuera de la grieta tradicional.

Pullaro y la construcción de un espacio de centro

Desde hace tiempo, Pullaro viene dejando señales sobre la necesidad de construir una opción política alejada tanto del kirchnerismo como de Javier Milei. En paralelo, el gobernador santafesino mantiene diálogo con distintos mandatarios provinciales y también abrió canales con sectores vinculados a Mauricio Macri, quien visitará Santa Fe en los próximos meses.

En esa lógica se inscriben también las recientes reuniones que el mandatario mantuvo con gobernadores como Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés, Ignacio Torres, además de futuros encuentros previstos con Rogelio Frigerio y Martín Llaryora.

En ese contexto, dentro de la dirigencia evangélica santafesina comienza a instalarse una pregunta: si el fenómeno político de Dante Gebel puede convertirse en una pieza más dentro de ese armado nacional de centro.

“Unidos es un modelo excepcional en la Argentina”, repiten cerca de UNO, donde consideran que Santa Fe logró sostener una coalición amplia en medio de un escenario nacional marcado por la fragmentación política.

Incluso algunos dirigentes ya imaginan un horizonte más ambicioso. “Sueño con Pullaro presidente, pero primero hay que consolidar el modelo Santa Fe”, deslizó uno de los referentes consultados.

Tensiones internas y vínculos con LLA

El acercamiento entre UNO y Consolidación Argentina no estuvo exento de ruido interno. Dentro de la estructura nacional del partido evangélico aparecieron diferencias debido a las distintas alianzas que el espacio mantiene según cada provincia, especialmente en aquellos distritos donde comparte estrategia con sectores vinculados a La Libertad Avanza.

“Hubo algunos chispazos y es lógico. Cada uno cuida su territorio”, reconocieron desde Santa Fe.

Mientras en algunas provincias UNO mantiene cercanía con dirigentes libertarios, en Santa Fe el espacio se integró plenamente al armado político de Unidos bajo el liderazgo de Pullaro.

Esa flexibilidad política es precisamente uno de los puntos que hoy aparecen sobre la mesa en las conversaciones con el espacio de Gebel, que todavía se encuentra en etapa de exploración y análisis sobre una eventual participación electoral nacional.