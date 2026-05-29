¿Viotti pretende terminar con el servicio de transporte público?

La discusión por el aumento de la Tasa Municipal en Rafaela dejó de ser solamente un debate económico para transformarse en una pulseada política de alto voltaje. Y en el centro de esa pelea aparece una pregunta que cada vez nos hacemos con mayor insistencia: ¿el intendente Leonardo Viotti está preparando el terreno para justificar el posible fin del transporte público en la ciudad?

La ecuación política parece bastante sencilla. El oficialismo insiste en que las cuentas municipales no cierran, que los recursos no alcanzan y que, si el Concejo Municipal no aprueba un incremento en la Tasa, algunos servicios se volverán imposibles de sostener. Entre ellos, el transporte público de pasajeros.

Sin embargo, el escenario legislativo está lejos de favorecer al Ejecutivo. El peronismo ya dejó en claro que no acompañará un nuevo aumento y presentó su propio proyecto, que no contempla subas para los contribuyentes. A eso se suma la postura de La Libertad Avanza, espacio que anticipó su rechazo absoluto a cualquier incremento de impuestos o tasas municipales.

Con este panorama, Leonardo Viotti sabe perfectamente que los números no le alcanzan. Ni siquiera una eventual ayuda de algunos sectores dialoguistas( Mársico y Boidi) podría modificar demasiado el resultado final. La derrota política parece escrita de antemano.

Entonces surge inevitablemente otra pregunta: ¿qué espera el intendente? ¿Busca victimizarse políticamente? ¿Necesita construir un enemigo para explicar futuras decisiones? ¿Pretende terminar con el transporte público y responsabilizar luego a la oposición?

El problema de fondo es otro. El transporte público en Rafaela no comenzó a ser deficitario ahora por una discusión puntual sobre la Tasa Municipal. El sistema viene mostrando enormes falencias desde hace tiempo y la verdadera discusión debería centrarse en la incapacidad de la actual gestión para administrar un servicio sin llevarlo permanentemente al borde del colapso.

Porque si el transporte público termina desapareciendo, no será por uno o dos “alfajores” más, como desde el oficialismo intentan minimizar el impacto del aumento que pretenden imponer. Será, fundamentalmente, porque la gestión municipal no encontró —o nunca supo encontrar— la manera de hacer funcionar el sistema de forma eficiente y sustentable.

Mientras tanto, los vecinos quedan atrapados en una pelea política donde el transporte parece haberse convertido en una herramienta de presión. Y eso es quizás lo más grave de todo: utilizar un servicio ¿esencial? como rehén de una estrategia política.

Viotti, al parecer, encontró la excusa perfecta. Ahora habrá que ver si la sociedad rafaelina está dispuesta a aceptar que el fracaso de una gestión termine siendo presentado como culpa exclusiva de los demás.