3 fuentes de proteína de alta calidad

En un contexto donde la alimentación saludable ganó protagonismo y las etiquetas “alto en proteína” se multiplican en supermercados y redes sociales, las proteínas dejaron de ser exclusivas del mundo fitness para convertirse en un nutriente clave para la salud cotidiana. Especialistas y organismos internacionales coinciden en que mantener una ingesta adecuada es fundamental para preservar la masa muscular, reparar tejidos y sostener múltiples funciones del organismo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la FAO advierten que una correcta ingesta de proteínas de alto valor biológico resulta esencial para prevenir la pérdida muscular, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Además, el Global Nutrition Report 2021 reveló que más del 10% de la población mundial no consume la cantidad necesaria de proteínas, un dato que impulsó el crecimiento de productos fortificados y nuevas alternativas alimenticias.

Consultados por distintos medios especializados, expertos destacaron tres alimentos que sobresalen por su aporte proteico, accesibilidad y beneficios nutricionales.

1. Huevos: la proteína más completa y económica

El huevo continúa siendo uno de los alimentos mejor valorados por nutricionistas de todo el mundo. Cada unidad aporta alrededor de 6 gramos de proteína de alta calidad y apenas unas 70 calorías, además de vitaminas esenciales como B12 y D.

“Obtenés mucha proteína por pocas calorías”, explicó Bethany Doerfler, investigadora de la Universidad Northwestern, al diario The New York Times.

Además, los especialistas remarcan que los huevos contienen los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita y no puede producir por sí solo, lo que los convierte en una proteína completa ideal para todas las edades.

2. Yogur: tradición, proteínas y salud digestiva

El yogur se consolidó como otro gran aliado nutricional. Además de ser una fuente importante de proteínas, aporta calcio, vitaminas del grupo B y probióticos beneficiosos para la salud intestinal.

Según explicó la nutricionista Milagros Sympson, las proteínas del yogur son ricas en leucina, un aminoácido clave para la recuperación muscular y el mantenimiento de tejidos.

Cada 100 gramos de yogur natural contienen aproximadamente 4 gramos de proteína, y su efecto saciante lo convierte en un alimento muy utilizado en planes de descenso de peso.

3. Microalgas: el alimento del futuro

Entre las opciones emergentes aparecen las microalgas, consideradas por muchos expertos como una de las fuentes proteicas más prometedoras de los próximos años.

Variedades como la Spirulina pueden contener hasta un 70% de proteína en su peso seco, además de aportar omega 3, hierro y antioxidantes.

“Son una alternativa muy interesante para personas que siguen dietas basadas en plantas”, señaló el gastroenterólogo Facundo Pereyra.

Las microalgas pueden consumirse en polvo, cápsulas o tabletas, y suelen incorporarse en licuados, yogures, sopas y ensaladas.

La creciente preocupación por la calidad de la alimentación y el déficit proteico global transformó a estos alimentos en protagonistas absolutos de la nutrición moderna, combinando accesibilidad, beneficios para la salud y practicidad en la vida diaria.