Taiwán en alerta: Trump reabre el debate por armas y crece la presión de China

La situación en torno a Taiwán volvió a tensarse luego de la reciente reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, un encuentro que dejó abierta la discusión sobre el futuro apoyo militar de Estados Unidos a la isla y reavivó las preocupaciones sobre el equilibrio geopolítico en el estrecho taiwanés.

El presidente estadounidense confirmó que dialogó con su par chino acerca de la venta de armamento a Taiwán y señaló que podría consultar al mandatario taiwanés Lai Ching-te antes de avanzar con la aprobación de un nuevo paquete militar valuado en unos 14 mil millones de dólares.

La definición genera expectativa en Taipéi, donde las autoridades consideran clave el respaldo militar estadounidense para sostener la capacidad defensiva de la isla frente al creciente despliegue de China en la región.

En ese contexto, la representante taiwanesa en Israel, Abby Ya-Ping Lee, aseguró que Taiwán debe estar preparado para defenderse incluso mientras continúan los contactos diplomáticos entre Washington y Beijing.

La funcionaria sostuvo que el diálogo entre potencias es positivo para la estabilidad internacional, aunque remarcó que Taiwán no puede depender únicamente de la negociación política para garantizar su seguridad.

“Valoramos las garantías de Estados Unidos y seguimos comprometidos con un escenario pacífico y estable”, expresó Lee durante declaraciones a medios internacionales. Sin embargo, aclaró que mantener el statu quo no significa resignar la capacidad de defensa ante posibles amenazas.

La tensión aumentó además por la creciente actividad militar china alrededor de la isla. Durante los últimos días, Taiwán detectó nuevas patrullas de combate desplegadas por Beijing cerca de su territorio y respondió con el envío de barcos y aeronaves para monitorear los movimientos.

El episodio representa la segunda operación militar china de este tipo en apenas una semana y vuelve a encender las alarmas sobre una posible escalada en la región.

Mientras tanto, continúa pendiente la aprobación de un nuevo paquete de armas impulsado por la administración Trump. En diciembre pasado, Washington ya había autorizado ventas militares por alrededor de 11 mil millones de dólares, pero ahora resta definir un segundo envío aún mayor.

La asistencia militar estadounidense se encuentra respaldada por la Ley de Relaciones con Taiwán, normativa que obliga a Estados Unidos a proporcionar equipamiento y servicios defensivos para garantizar la seguridad de la isla.

El escenario mantiene en vilo a la región asiática y a las principales potencias internacionales, en momentos donde cualquier movimiento diplomático o militar puede alterar el delicado equilibrio entre China, Taiwán y Estados Unidos.