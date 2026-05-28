Escala la tensión en Medio Oriente: EEUU acusa a Irán de romper el alto el fuego con misiles y drones

La frágil tregua en Medio Oriente volvió a quedar bajo amenaza luego de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) acusara a Irán de violar el alto el fuego mediante el lanzamiento de un misil balístico hacia Kuwait y el despliegue de drones de ataque en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

Según informó el organismo militar estadounidense, el incidente ocurrió durante la noche del 27 de mayo y obligó a una rápida intervención de las fuerzas norteamericanas y kuwaitíes para evitar daños mayores en la región.

De acuerdo con el reporte difundido por CENTCOM, el misil disparado contra Kuwait fue interceptado por los sistemas de defensa aérea kuwaitíes antes de alcanzar su objetivo. En paralelo, fuerzas estadounidenses derribaron cinco drones iraníes que operaban cerca del estrecho de Ormuz, considerado uno de los puntos marítimos más sensibles del mundo por el tránsito de petróleo y mercancías.

Además, Estados Unidos aseguró haber destruido una estación de control terrestre situada en Bandar Abbas, desde donde supuestamente se preparaba el lanzamiento de un sexto dron.

Desde el mando militar norteamericano calificaron el episodio como una “violación flagrante” del acuerdo de cese al fuego y remarcaron que las fuerzas desplegadas en la zona continúan en estado de máxima vigilancia ante posibles nuevas acciones iraníes.

La escalada ocurrió pocas horas después de que Estados Unidos ejecutara nuevos bombardeos sobre instalaciones militares iraníes en Bandar Abbas. Según funcionarios estadounidenses, los ataques tuvieron carácter defensivo y buscaron impedir nuevas amenazas sobre rutas marítimas estratégicas y bases militares aliadas.

Irán respondió posteriormente con un ataque contra una base aérea estadounidense ubicada en Kuwait, acción que fue confirmada por medios estatales iraníes. La televisión oficial de Teherán sostuvo que el objetivo era responder a los bombardeos lanzados previamente por Washington sobre territorio iraní.

En simultáneo, Israel intensificó su ofensiva militar en el sur del Líbano y el expresidente Donald Trump volvió a endurecer su discurso hacia Teherán, al advertir que Estados Unidos podría “terminar el trabajo” si el régimen iraní no acepta avanzar hacia un acuerdo.

La situación generó preocupación internacional debido al riesgo de que el conflicto se expanda aún más en una región marcada por enfrentamientos cruzados y tensiones geopolíticas permanentes.

En medio del conflicto, medios iraníes también informaron que fuerzas de seguridad abrieron fuego contra varias embarcaciones que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz sin autorización. Aunque no se identificó el origen de los barcos involucrados, el episodio volvió a reflejar la creciente militarización de una de las rutas comerciales más importantes del planeta.

Con nuevos ataques, acusaciones cruzadas y amenazas abiertas entre las partes involucradas, el escenario en Medio Oriente vuelve a ingresar en una etapa de máxima incertidumbre.