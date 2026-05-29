Irán atacó una base de Estados Unidos y crece el riesgo de una escalada militar en el Golfo Pérsico

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este jueves luego de que la Guardia Revolucionaria iraní confirmara un ataque contra una base aérea estadounidense como respuesta a los recientes bombardeos lanzados por Washington en las cercanías del estrecho de Ormuz.

Según informó la televisión estatal iraní, la ofensiva se produjo durante la madrugada, pocas horas después de una operación militar estadounidense contra posiciones ubicadas en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas, uno de los puntos estratégicos más importantes del sur iraní.

De acuerdo con el reporte difundido por medios oficiales de Teherán, la base estadounidense atacada habría sido utilizada como plataforma para ejecutar los bombardeos previos sobre territorio iraní. Sin embargo, las autoridades iraníes no precisaron la ubicación exacta del objetivo alcanzado.

En paralelo, Kuwait confirmó que durante la madrugada activó sus sistemas de defensa aérea para interceptar misiles y drones detectados en la región, en medio del creciente intercambio militar entre Washington y Teherán.

Funcionarios estadounidenses señalaron que las operaciones llevadas adelante por Estados Unidos tuvieron carácter defensivo y estuvieron dirigidas contra instalaciones iraníes que representaban una amenaza para fuerzas norteamericanas y embarcaciones comerciales que circulan por el Golfo Pérsico.

Distintos medios internacionales reportaron que las fuerzas estadounidenses destruyeron varios drones iraníes antes de que alcanzaran objetivos navales en la zona. Además, Washington habría bombardeado una plataforma de lanzamiento utilizada por Irán para preparar nuevas ofensivas.

Según trascendió, uno de los ataques iraníes estuvo dirigido contra un buque de la Marina estadounidense y una embarcación comercial que navegaba cerca del estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta por donde transita gran parte del petróleo mundial.

La Casa Blanca intentó bajar el tono del conflicto y aseguró que las acciones militares buscan preservar el alto el fuego vigente y proteger la seguridad marítima internacional. Aun así, el nuevo intercambio de ataques volvió a generar preocupación global sobre una posible expansión del conflicto en Medio Oriente.

Mientras tanto, medios iraníes informaron sobre explosiones y activación de sistemas antiaéreos en Bandar Abbas, principal puerto iraní sobre el Golfo Pérsico. Las autoridades locales indicaron que las defensas fueron desplegadas para responder a posibles nuevas amenazas aéreas.

El episodio ocurre en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo que permita reducir las tensiones acumuladas durante los últimos meses. Entre los puntos centrales de discusión aparece la reapertura total del estrecho de Ormuz y un eventual alivio parcial de sanciones económicas contra Irán.

Sin embargo, la desconfianza entre ambas partes sigue creciendo. Desde Teherán consideran que los recientes ataques estadounidenses contradicen el espíritu de las conversaciones diplomáticas y ponen en riesgo cualquier posibilidad de avanzar hacia una tregua duradera.

El presidente Donald Trump volvió a endurecer su postura en las últimas horas y aseguró que Irán “nunca obtendrá” un arma nuclear. Además, afirmó que el eventual acuerdo incluirá la entrega del uranio enriquecido iraní para su destrucción bajo supervisión estadounidense.

Con ataques cruzados, amenazas y negociaciones estancadas, la situación en el Golfo Pérsico continúa siendo uno de los principales focos de preocupación internacional.