Caputo proyectó un fuerte crecimiento económico y aseguró que “la economía se va a llevar puesta a la política”

Caputo proyectó un crecimiento económico acumulado del 20% durante la gestión de Milei

El ministro aseguró que en 2027 “la economía se va a llevar puesta a la política”

Defendió el superávit fiscal como eje central del programa económico oficial

Ratificó que el Gobierno buscará continuar con la baja de impuestos

Prometió avanzar hacia una economía con beneficios similares al RIGI

También cuestionó al periodismo y sostuvo que parte de la mejora económica “se oculta”

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a enviar un mensaje de confianza hacia los mercados y el empresariado al asegurar que la economía argentina acumulará un crecimiento “punta a punta” del 20% durante la gestión presidencial de Javier Milei. Lo hizo durante una exposición ante empresarios e inversores en el Latam Economic Forum, donde combinó definiciones económicas, críticas al periodismo y pronósticos electorales de cara a 2027.

En un discurso cargado de optimismo, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que el proceso económico iniciado por el Gobierno continuará fortaleciéndose y que el oficialismo llegará competitivo a las próximas elecciones presidenciales. “Será un 2027 atípico, la economía se va a llevar puesta a la política”, afirmó ante un auditorio de alrededor de 300 empresarios, al tiempo que aseguró que Milei “va a ganar cómodamente” una eventual reelección.

Caputo intentó transmitir tranquilidad en un contexto donde persisten dudas entre inversores y analistas sobre la estabilidad política y financiera de los próximos años. El funcionario sostuvo que, a diferencia de otros ciclos electorales atravesados por turbulencias económicas, actualmente la Argentina cuenta con una macroeconomía “más sólida” y con capacidad para resistir presiones externas e internas.

En ese sentido, destacó la reacción positiva de algunas variables financieras y apuntó contra sectores periodísticos y políticos que, según su mirada, minimizan los resultados del programa económico. “Muchos no pueden creer lo que está pasando”, señaló, al mencionar la suba de la bolsa, la baja del riesgo país y las compras de dólares realizadas por el Banco Central. También aseguró que la sociedad percibe una mejora gradual en la situación económica, más allá de las críticas que recibe el Gobierno.

El ministro defendió además el esquema de ajuste fiscal implementado por la administración libertaria y reafirmó que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo uno de los pilares centrales del modelo económico. Según expresó, el superávit fiscal permitió recuperar credibilidad y comenzar a estabilizar variables que durante años estuvieron bajo presión.

En otro tramo de su exposición, Caputo insistió con la idea de avanzar hacia una reducción impositiva más amplia. Si bien reconoció que muchas reformas estructurales no pudieron aplicarse desde el inicio de la gestión por falta de respaldo legislativo, afirmó que el objetivo del Gobierno es avanzar gradualmente hacia un sistema tributario más liviano y competitivo.

En esa línea, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que la Argentina necesitaba crear condiciones especiales para atraer capitales en un contexto de debilidad institucional y desconfianza internacional. No obstante, aclaró que la intención oficial es extender esos beneficios al conjunto de la economía.

“El objetivo es que toda la economía converja al RIGI”, remarcó el ministro, quien volvió a prometer una baja sostenida de impuestos en caso de consolidarse el actual rumbo económico. Entre las medidas que mencionó aparecen la eventual eliminación de las retenciones, del impuesto a los débitos y créditos bancarios y la reducción de tributos provinciales y municipales, como Ingresos Brutos.

Las declaraciones del funcionario también se produjeron en momentos en que el Fondo Monetario Internacional mantiene observaciones sobre el esquema tributario argentino. En los últimos informes técnicos vinculados al acuerdo con el organismo, se plantearon recomendaciones para ampliar la base de recaudación y revisar exenciones impositivas.

Aun así, Caputo insistió en que el escenario más probable para los próximos años es el de una economía creciendo a tasas de entre el 6% y el 8% anual, impulsada por inversiones privadas y por una mayor estabilidad macroeconómica. Bajo esa premisa, el Gobierno busca sostener el respaldo del mercado mientras apuesta a que la mejora económica termine consolidando también el apoyo político y electoral.