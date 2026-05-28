Destraban fondos para la planta de ASSA y vuelven trabajadores suspendidos

Destraban fondos para la planta de ASSA y vuelven trabajadores suspendidosPOLÍTICAAgencia 24 Noticias
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Milei impulsa una reforma societaria para reducir controles estatales y flexibilizar la creación de empresas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El mercado automotor profundizó su caída y mayo cierra con uno de los peores registros del año
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Te puede interesar
Milei impulsa una reforma societaria para reducir controles estatales y flexibilizar la creación de empresas
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Milei celebró la mejora en la calificación crediticia y ratificó su plan de desregulación económica
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
La Casa Rosada negocia con gobernadores para destrabar la eliminación de las PASO
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
La Casa Rosada cruzó con dureza a Kicillof y lo acusó de mantener millonarias deudas con hospitales
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El Gobierno avanzó con la privatización sanitaria de Gendarmería y Prefectura y adjudicó la cobertura a Medicus
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Lo más visto
Bullrich acelera su armado nacional en medio de la tensión con Karina Milei
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Milei celebró la mejora en la calificación crediticia y ratificó su plan de desregulación económica
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA