Destraban fondos para la planta de ASSA y vuelven trabajadores suspendidos

La obra de ampliación de la planta de Aguas Santafesinas comenzó a recuperar ritmo luego de que autoridades nacionales, funcionarios provinciales y representantes de la empresa constructora alcanzaran un acuerdo parcial para destrabar fondos adeudados que mantenían el proyecto prácticamente paralizado.

El secretario de Agua y Saneamiento de Santa Fe, Leonel Marmiroli, confirmó que el Gobierno nacional realizó un desembolso de 600 millones de pesos sobre una deuda total cercana a los mil millones, correspondiente a certificados de obra vencidos entre noviembre y marzo.

Según explicó el funcionario, todavía restan unos 400 millones de pesos para regularizar completamente la situación financiera del proyecto, aunque desde Nación se comprometieron a cancelar ese saldo en las próximas semanas.

El pago parcial permitió que la empresa reincorporara a trabajadores que habían sido suspendidos ante la falta de fondos y la incertidumbre sobre la continuidad de la obra. “Hoy todos volvieron a trabajar y eso es una señal positiva”, señalaron desde el área provincial.

La ampliación de la planta atraviesa ya su tercer intento de reactivación, en medio de reiteradas demoras en los pagos por parte del Gobierno nacional. Marmiroli cuestionó la irregularidad en el cumplimiento de los certificados y advirtió que la falta de previsibilidad financiera afectó seriamente el avance del proyecto.

“Necesitamos que los pagos se hagan en tiempo y forma para generar confianza y permitir que la empresa acelere los trabajos”, sostuvo el funcionario.

Actualmente, la obra registra un avance cercano al 18%, aunque el cronograma original ya quedó desactualizado debido a las interrupciones acumuladas durante los últimos meses. El plazo legal de finalización estaba previsto para julio del próximo año, pero desde el Gobierno provincial admiten que será necesario reprogramar los tiempos de ejecución.

Además, remarcaron que el nivel actual de operarios sigue siendo insuficiente para recuperar el ritmo esperado. Hoy trabajan alrededor de 40 personas, aunque estiman que serán necesarios cerca de 200 trabajadores y varios frentes simultáneos para cumplir con los nuevos plazos que se establezcan.

Desde la Provincia también destacaron el rol de mediación que vienen llevando adelante para evitar conflictos laborales y sostener el diálogo entre la empresa, el sindicato y el Gobierno nacional.

En ese marco, funcionarios santafesinos participaron de distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo para explicar la situación financiera de la obra y las gestiones realizadas para destrabar los pagos pendientes.

La expectativa ahora está puesta en que Nación cumpla con el compromiso asumido y mantenga una regularidad en los desembolsos para evitar nuevas interrupciones. Mientras tanto, el Gobierno provincial busca sostener una obra considerada clave para mejorar el sistema de provisión de agua y ampliar la capacidad de infraestructura sanitaria en la región.