Sturzenegger se emocionó en Viena al hablar de sus hijos y defendió el rumbo del Gobierno

Federico Sturzenegger se emocionó durante una exposición en Viena

El ministro habló sobre el temor de que sus hijos tuvieran que emigrar

Comparó la situación argentina con la película “El Núcleo”

Aseguró que el actual rumbo económico está provocando el regreso de jóvenes al país

También relató que parte de su familia vive en el exterior

Defendió las reformas del Gobierno como una herramienta para generar oportunidades

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, protagonizó un momento de fuerte carga emocional durante una exposición en Viena, Austria, donde defendió las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y se quebró al hablar sobre la emigración de jóvenes argentinos y el futuro de sus hijos.

La escena ocurrió en el marco de un encuentro organizado por Agenda Austria, donde el funcionario expuso sobre el programa económico y las medidas de transformación del Estado implementadas por la administración libertaria. En medio de su discurso, Sturzenegger dejó de lado el tono técnico y apeló a una reflexión personal vinculada a la situación que atravesó el país en los últimos años.

Conocido por Milei bajo el apodo de “El Coloso”, el ministro recurrió a una referencia cinematográfica para explicar por qué decidió involucrarse en el proyecto político de La Libertad Avanza. En ese contexto, mencionó la película “El Núcleo”, cuya trama gira en torno a un grupo de científicos que intenta salvar al planeta de una catástrofe global.

Según relató, se sintió identificado con uno de los personajes que acepta una misión extrema para proteger a su familia. A partir de esa comparación, trazó un paralelismo con la realidad argentina y aseguró que uno de sus mayores temores era que sus hijos se vieran obligados a abandonar el país ante la falta de oportunidades.

“Los que estamos en el gobierno de Milei sentíamos ese miedo de perder a nuestros hijos”, expresó el funcionario frente al auditorio. Luego, al referirse a la situación previa al cambio de gobierno, agregó: “Tengo un hijo de 21, otro de 20 y una hija de 16. Y si Argentina seguía como estaba con el gobierno anterior, yo les hubiese pedido que se fueran”.

Las palabras fueron pronunciadas con visible emoción y la voz entrecortada, en uno de los momentos más comentados de la exposición. Tras una breve pausa para intentar recomponerse, Sturzenegger sostuvo que el nuevo rumbo económico modificó las expectativas de muchos jóvenes argentinos y aseguró que actualmente comienza a observarse un fenómeno inverso.

“Ahora los chicos están volviendo y esa es la cosa más maravillosa que estamos haciendo”, afirmó el ministro, antes de disculparse ante los presentes por la emoción del momento. El auditorio respondió con aplausos mientras el funcionario retomaba lentamente su exposición.

Durante el encuentro, el titular de la cartera de Desregulación también hizo referencia a experiencias personales vinculadas con familiares que viven en el exterior. En ese marco, lamentó las consecuencias afectivas que genera la emigración y describió las dificultades de mantener vínculos familiares a distancia.

“Tengo el hermano de mi esposa en Madrid, tengo un hermano que vive en Washington, y vemos a nuestros sobrinos por Zoom. Los queremos tener cerca”, señaló. Con esa reflexión, el ministro buscó reforzar la idea de que las reformas impulsadas por el Gobierno apuntan no sólo a estabilizar la economía, sino también a construir un país que vuelva a resultar atractivo para las nuevas generaciones.

A lo largo de su intervención, Sturzenegger insistió en la necesidad de profundizar las reformas estructurales y sostuvo que la Argentina tiene la posibilidad de convertirse en un país “vibrante, meritocrático, con oportunidades y crecimiento”. Según expresó, la transformación económica y la reducción del peso del Estado son condiciones necesarias para recuperar la confianza y evitar que los jóvenes busquen un futuro fuera del país.

El episodio dejó una de las imágenes más humanas del funcionario desde su desembarco en el gabinete nacional y volvió a poner sobre la mesa un tema que atraviesa desde hace años a miles de familias argentinas: la emigración de jóvenes en busca de estabilidad y mejores perspectivas de desarrollo.