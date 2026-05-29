Las exportaciones argentinas se acercan a un récord histórico impulsadas por energía, minería y agroindustria

Las exportaciones argentinas podrían acercarse a los u$s100.000 millones en 2026

El crecimiento estaría impulsado por energía, minería y agroindustria

Vaca Muerta aparece como uno de los principales motores del nuevo ciclo exportador

La economía del conocimiento ya supera los u$s10.000 millones anuales

Neuquén, San Juan y provincias del norte ganarían peso en el comercio exterior

Especialistas advierten sobre la necesidad de sumar bienes con mayor valor agregado

Las exportaciones argentinas se encaminan a cerrar 2026 con cifras históricas y podrían alcanzar por primera vez un volumen cercano a los u$s100.000 millones, según coinciden diversas estimaciones privadas. El crecimiento, que marcaría el tercer año consecutivo de expansión de las ventas externas, estaría impulsado principalmente por el desempeño de los commodities, aunque con un perfil más diversificado y un impacto federal más amplio que en otros ciclos de auge exportador.

Durante 2025, las exportaciones totalizaron unos u$s87.111 millones. Aunque el monto se ubicó por debajo del récord alcanzado en 2022 —cuando la guerra en Ucrania disparó los precios internacionales de los alimentos y la energía—, las cantidades exportadas alcanzaron máximos históricos desde que existen registros oficiales del INDEC.

El crecimiento no fue homogéneo entre los distintos sectores. Los mayores niveles se verificaron en Productos Primarios y Manufacturas de Origen Agropecuario, mientras que Combustibles y Energía registraron la mayor tasa de expansión interanual. En contraste, las Manufacturas de Origen Industrial continúan lejos de los niveles máximos alcanzados en 2011, reflejando las dificultades estructurales de la industria argentina para recuperar competitividad internacional.

Las perspectivas para 2026 mantienen un fuerte tono optimista. La consultora Abeceb proyecta exportaciones por alrededor de u$s94.400 millones, cifra que superaría los valores de 2022. Según la entidad, el nuevo escenario muestra una matriz exportadora menos dependiente exclusivamente del agro y con mayor protagonismo de sectores como energía y minería.

Por su parte, LCG estima que las ventas externas podrían superar los u$s97.000 millones gracias a una combinación de factores favorables: cosechas récord de maíz y trigo, suba internacional del precio del petróleo por las tensiones en Medio Oriente y una mayor cotización del oro impulsada por la incertidumbre global. A eso se suma el impacto creciente de Vaca Muerta, cuya producción de shale oil y shale gas fortalece el autoabastecimiento energético y amplía el potencial exportador argentino.

En paralelo, distintos especialistas destacan que el debate ya no pasa únicamente por el volumen exportado, sino también por la calidad y sofisticación de los bienes vendidos al exterior. Desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA proponen diferenciar entre bienes “no diferenciados” y “diferenciados”, en lugar de limitarse a la clásica división entre manufacturas y productos primarios.

La distinción apunta a identificar aquellos bienes que incorporan diseño, innovación, marca o características que los vuelven menos sustituibles frente a la competencia internacional. Según el economista Federico Bernini, el crecimiento reciente sigue apoyándose mayormente en bienes no diferenciados, especialmente vinculados a energía y minería, favorecidos además por el salto en los precios internacionales.

No obstante, el especialista observó algunas oportunidades de expansión en segmentos con mayor valor agregado. Uno de los casos señalados es el sector automotriz, donde varias terminales atraviesan procesos de reconversión industrial orientados a la producción de pickups destinadas a mercados externos. Según explicó, una vez que esas nuevas líneas entren plenamente en funcionamiento, podrían registrarse aumentos significativos en las exportaciones industriales.

A su vez, los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea abren expectativas en sectores como carnes y alimentos premium, aunque persisten interrogantes sobre la capacidad de sostener ese crecimiento en el largo plazo una vez disipados los factores internacionales favorables.

Otro de los sectores que gana protagonismo es la economía del conocimiento. Abeceb destacó que ya supera los u$s10.000 millones anuales y se ubica entre los cinco principales complejos exportadores del país. El rubro incluye servicios tecnológicos, software y actividades intensivas en talento humano, con menor dependencia logística y capacidad de generar impacto transversal sobre otras actividades productivas.

El nuevo perfil exportador también modifica el mapa económico federal. Provincias tradicionalmente menos vinculadas al comercio exterior comienzan a ganar peso gracias al avance de la minería y la energía. Neuquén aparece como la principal beneficiada por el crecimiento de Vaca Muerta, mientras que Chubut, San Juan, Santa Cruz, Jujuy y Catamarca fortalecen su participación a partir del petróleo, el oro, la plata y el litio.

Aun así, la región pampeana continúa liderando el comercio exterior argentino, especialmente por el aporte del complejo agroindustrial. En provincias como Córdoba, además, se percibe una transformación gradual de la matriz productiva, con mayor presencia de servicios tecnológicos, innovación y exportación de talento.