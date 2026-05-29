Schoklender apuntó contra Aníbal Fernández y negó desvíos de fondos en la causa Sueños Compartidos

Sergio Schoklender amplió su declaración en el juicio por Sueños Compartidos

Acusó a Aníbal Fernández de financiar denuncias judiciales contra dirigentes del PRO

También involucró al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat

Negó el desvío de fondos públicos y rechazó las acusaciones de fraude

Reconoció aportes económicos provenientes del fallecido Hugo Chávez

La causa investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos para viviendas sociales

El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, amplió su declaración indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos y lanzó fuertes acusaciones contra Aníbal Fernández. Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, el ex representante de la fundación negó haber desviado fondos públicos y sostuvo que existió un esquema de financiamiento destinado a promover denuncias judiciales contra dirigentes del PRO.

En una declaración extensa y cargada de definiciones políticas, Schoklender aseguró que el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat impulsaba presentaciones judiciales contra funcionarios vinculados al macrismo y que esas acciones contaban con respaldo económico proveniente de sectores del entonces oficialismo nacional.

Según su relato, Barcesat habría convencido a Hebe de Bonafini de gestionar apoyo político y financiero de Aníbal Fernández, quien en aquel momento ocupaba posiciones de fuerte influencia dentro del gobierno kirchnerista. “Él quería que le proponga comenzar a realizar una serie de denuncias permanentes contra funcionarios del PRO, pero necesitaba financiamiento”, sostuvo Schoklender durante la audiencia.

El ex apoderado afirmó que el dinero para sostener esa estructura se canalizaba a través de un centro de investigación creado dentro de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Según explicó, ese espacio recibía subsidios que luego eran destinados a financiar las denuncias judiciales.

“Se armó un centro de investigación dentro de la universidad que recibía un subsidio de Aníbal Fernández que iba directo a Barcesat, que tenía solamente la función de hacer nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO”, declaró. Además, aseguró que el aporte económico era permanente y formaba parte de distintas fuentes de financiamiento que tenía la fundación.

Las acusaciones aparecieron en el marco del juicio oral que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre 2008 y 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

De acuerdo con la acusación judicial, la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió alrededor de 748 millones de pesos para la ejecución de obras habitacionales, aunque una parte de esos recursos —estimada en unos 206 millones— habría sido desviada y no utilizada para los proyectos originalmente previstos.

Sin embargo, Schoklender rechazó de manera categórica las acusaciones por fraude al Estado y sostuvo que el programa Sueños Compartidos fue “el proyecto más honesto del país”. “Jamás se desvió un centavo, no se pagaron retornos ni sobreprecios a proveedores”, afirmó ante el tribunal.

En otro tramo de su exposición, el ex apoderado aseguró incluso haber utilizado recursos personales para sostener parte de la estructura operativa de la fundación. “Hasta dos aviones puse y los compré con fondos propios”, sostuvo, en un intento por despegarse de las sospechas de enriquecimiento ilícito que pesan sobre él y sobre su hermano Pablo Schoklender.

La declaración también incluyó referencias al financiamiento internacional que habría recibido la organización. En tono irónico, Schoklender reconoció que la fundación obtuvo aportes provenientes del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez. “De Chávez sí tuvimos aportes… Huguito. Alguno se perdió en el camino”, expresó.

Según detalló, los recursos de la fundación provenían de diferentes fuentes, aunque señaló que los principales ingresos surgían de los excedentes generados por el propio programa Sueños Compartidos.

La causa judicial continúa siendo una de las investigaciones más resonantes vinculadas al manejo de fondos públicos durante el kirchnerismo. Además del juicio principal por presunta defraudación al Estado, existe un segundo tramo de la investigación orientado a determinar si hubo maniobras de lavado de dinero a través de empresas relacionadas con Sergio y Pablo Schoklender.

Las nuevas declaraciones del ex apoderado volvieron a colocar el foco sobre viejas disputas políticas y judiciales que atraviesan a dirigentes del kirchnerismo, mientras el proceso oral avanza con nuevas audiencias y testimonios.