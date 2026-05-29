La reforma de Ganancias que analiza el Gobierno sumaría un millón de nuevos contribuyentes

El Gobierno planea una reforma integral del Impuesto a las Ganancias para 2026

La iniciativa sumaría cerca de un millón de nuevos contribuyentes

También se reducirían deducciones y se modificaría la escala del tributo

La alícuota máxima podría bajar del 35% al 25% en forma gradual

El FMI reclama que el 20% de los trabajadores vuelva a pagar Ganancias

La recaudación del impuesto representa actualmente el 1,8% del PBI

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una profunda reforma del Impuesto a las Ganancias que comenzaría a debatirse hacia fines de 2026 y que implicaría cambios estructurales en el esquema actual. Entre los principales puntos aparecen una ampliación de la base de contribuyentes, una reducción de deducciones y una baja gradual de las alícuotas máximas, en línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei apunta a que aproximadamente un millón más de trabajadores y jubilados comiencen a tributar el impuesto, llevando el universo de alcanzados a niveles similares a los registrados en 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri.

Actualmente, alrededor de un millón de personas pagan Ganancias entre asalariados y jubilados. Según datos oficiales aportados por ARCA, en marzo pasado tuvieron retenciones 883.969 trabajadores en relación de dependencia y 171.462 jubilados, lo que representa cerca del 10% del total de empleados formales.

El objetivo oficial es duplicar esa cifra y alcanzar al 20% de los trabajadores registrados, tal como reclama el FMI en el marco del programa económico acordado con la Argentina. Para lograrlo, el Gobierno analiza reducir el mínimo a partir del cual se comienza a tributar y limitar el esquema de deducciones actualmente vigente.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el actual sistema resulta excesivamente complejo y que muchas deducciones se encuentran desactualizadas desde hace años. Entre los ejemplos que suelen mencionarse aparecen los gastos vinculados al automóvil o los intereses de créditos hipotecarios, cuyos topes permanecen prácticamente congelados desde hace dos décadas.

La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, explicó recientemente que el objetivo es avanzar hacia “un Impuesto a las Ganancias más simple y con menos deducciones”. Según detalló, la intención es reducir la carga administrativa y generar un esquema más previsible para los contribuyentes.

“La reforma del Impuesto a las Ganancias se centra en una transformación hacia la simplicidad y la previsibilidad”, afirmó la funcionaria durante una exposición académica, donde también sostuvo que el Gobierno busca dejar atrás el actual modelo basado en múltiples excepciones y beneficios parciales.

A cambio de una base tributaria más amplia, el oficialismo promete una reducción de las alícuotas máximas. En ese sentido, el Ministerio de Economía trabaja en una modificación de la escala progresiva para que la tasa máxima descienda gradualmente del actual 35% al 25%.

La idea, según explican en el Palacio de Hacienda, es extender al conjunto de la economía algunos beneficios inspirados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que actualmente ofrece ventajas fiscales y cambiarias para grandes proyectos productivos.

El esquema, sin embargo, genera debate tanto en sectores sindicales como entre especialistas tributarios. Mientras el Gobierno sostiene que la baja de tasas favorecerá la inversión y la formalización, distintos analistas advierten que la ampliación de la base terminará alcanzando a trabajadores y jubilados de ingresos medios y bajos.

El FMI considera que la modificación aplicada en 2023 durante la gestión de Sergio Massa redujo de manera excesiva la cantidad de contribuyentes. Según el organismo, en ese período menos del 1% de los trabajadores formales quedó alcanzado por el impuesto, afectando fuertemente la recaudación.

Actualmente, la recaudación del Impuesto a las Ganancias representa cerca del 1,8% del Producto Bruto Interno. Para el FMI, ampliar la cantidad de contribuyentes hasta el 20% de asalariados y jubilados permitiría sumar alrededor de 0,4 puntos adicionales del PBI en ingresos fiscales.

En el Gobierno sostienen que la reforma buscará equilibrar la necesidad de aumentar la recaudación con una reducción gradual de la presión tributaria sobre las escalas más altas. El debate comenzará a tomar forma en los próximos meses y promete convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión económica y política de cara a 2027.