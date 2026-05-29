Cecilia Moreau pidió reorganizar al peronismo y advirtió sobre el impacto de la crisis económica

Cecilia Moreau aseguró que la principal preocupación social es la crisis económica

La diputada afirmó que “la clase media está siendo devastada”

Pidió reorganizar al peronismo y priorizar las ideas por sobre los nombres

También reclamó que la dirigencia salga del “microclima político”

Advirtió sobre el endeudamiento de las familias y la situación de los jubilados

Mencionó a Sergio Massa y Axel Kicillof como posibles referentes opositores

La diputada nacional Cecilia Moreau analizó el escenario político y económico del país y reclamó una reorganización del peronismo frente al gobierno de Javier Milei. En ese marco, sostuvo que la principal preocupación de la sociedad no pasa actualmente por las elecciones sino por las dificultades económicas cotidianas, especialmente entre los sectores medios y los jubilados.

Durante una entrevista radial, la legisladora del Frente Renovador aseguró que “la clase media está siendo devastada” y describió un contexto marcado por el aumento de tarifas, el endeudamiento familiar y la pérdida de poder adquisitivo. Según planteó, gran parte de la población atraviesa una situación de incertidumbre económica que desplaza cualquier discusión electoral a un segundo plano.

“La gente está pensando cómo hace para llegar a fin de mes”, afirmó Moreau, al referirse al clima social que percibe en distintos sectores del país. La diputada sostuvo que muchas familias viven una realidad “agobiante” debido a las deudas acumuladas con tarjetas de crédito y préstamos personales, mientras que otros sectores deben priorizar gastos esenciales frente a ingresos cada vez más ajustados.

En particular, hizo foco en la situación de los jubilados y advirtió que numerosos adultos mayores enfrentan decisiones difíciles para poder cubrir sus necesidades básicas. “Muchos tienen que elegir entre comprar medicamentos o pagar otros gastos esenciales”, señaló la dirigente peronista, quien cuestionó el impacto social de las políticas económicas implementadas por el Gobierno nacional.

En paralelo, Moreau se refirió al proceso de reorganización interna que atraviesa el peronismo tras la derrota electoral de 2023. Aunque reconoció que existen dirigentes con proyección y capacidad de liderazgo, consideró que todavía no es tiempo de discutir candidaturas ni estrategias electorales.

“Tenemos grandes candidatos, pero no veo que sea el momento de discutir nombres, sino de discutir ideas que tengan que ver con Argentina”, sostuvo. Para la legisladora, el principal desafío del peronismo consiste en reconstruir una propuesta política capaz de volver a representar las demandas sociales y recuperar la conexión con amplios sectores de la ciudadanía.

En ese sentido, pidió que la dirigencia opositora abandone el “microclima político” y deje de concentrarse únicamente en internas partidarias, especulaciones electorales y fotografías entre dirigentes. Según explicó, la sociedad espera respuestas concretas frente a los problemas económicos y sociales más urgentes.

Moreau consideró que muchos argentinos se sienten “desilusionados” con la situación actual y afirmó que el peronismo debe trabajar en la construcción de una alternativa que vuelva a generar expectativas y esperanza. A su entender, el eje de la discusión política debería centrarse en la elaboración de una “hoja de ruta clara” antes que en las disputas por liderazgos personales.

La diputada también hizo referencia a algunos dirigentes que podrían tener protagonismo en el futuro del espacio opositor, entre ellos Sergio Massa y Axel Kicillof. Sin embargo, insistió en que el debate central no debe girar exclusivamente alrededor de nombres propios.

“El desafío es construir un proyecto político amplio y conectado con las demandas reales de la sociedad”, expresó la legisladora, quien remarcó la necesidad de recuperar capacidad de representación en un contexto social atravesado por la inflación, la caída del consumo y el deterioro de los ingresos.

Las declaraciones de Moreau se producen en momentos en que distintos sectores del peronismo buscan redefinir estrategias y liderazgos frente al avance de La Libertad Avanza y el reordenamiento político generado tras la llegada de Milei a la Casa Rosada.

Mientras tanto, la oposición intenta encontrar un discurso capaz de interpretar el malestar económico de amplios sectores sociales, en medio de un escenario donde la discusión pública comienza a combinar la incertidumbre económica con las primeras especulaciones electorales de cara a 2027.