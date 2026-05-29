El FMI volvió a advertir por el atraso cambiario y crece la tensión con el Gobierno

El FMI sostuvo que el peso argentino presenta un atraso cambiario cercano al 15,8%

El organismo elogió el ajuste fiscal pero advirtió sobre problemas de competitividad

Según cálculos privados, el dólar debería ubicarse por encima de los $1.740

Luis Caputo rechaza cualquier posibilidad de devaluación

El Fondo también insiste con avanzar hacia una mayor flexibilización cambiaria

El Gobierno teme que un levantamiento abrupto del cepo genere nuevas tensiones inflacionarias

El último informe del Fondo Monetario Internacional volvió a dejar al descubierto una de las principales diferencias técnicas con el equipo económico de Javier Milei: el nivel del tipo de cambio. Aunque el organismo elogió el ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria y la agenda de reformas impulsada por el Gobierno, en los anexos técnicos del reporte reapareció una advertencia que incomoda al Palacio de Hacienda: el peso argentino estaría sobrevaluado.

La observación aparece desarrollada en los apartados menos políticos del documento, donde el staff técnico analiza variables macroeconómicas y proyecciones de mediano plazo. Allí, el FMI sostiene que el tipo de cambio real argentino presenta un atraso cercano al 15,8%, tomando como referencia el cierre del año pasado.

El organismo llegó a esa conclusión a partir de su modelo de evaluación externa, que considera necesario un superávit de cuenta corriente equivalente al 0,7% del PBI para garantizar competitividad y estabilidad cambiaria. Sin embargo, Argentina cerró el año pasado con un déficit de 1,1%, lo que implica que salieron más dólares de los que ingresaron a través del comercio y los servicios.

La situación, según el análisis técnico del Fondo, se habría agravado durante el primer cuatrimestre de este año. Mientras el dólar se mantuvo relativamente estable en términos nominales, la inflación acumuló más de 12%, profundizando la apreciación del peso en términos reales.

Aunque el FMI evita recomendar explícitamente una devaluación, el mensaje implícito resulta claro para los analistas económicos. El organismo plantea que la Argentina enfrenta problemas de competitividad y advierte que podrían intensificarse si el contexto internacional deja de ser favorable, especialmente ante una eventual caída de los precios de las materias primas.

“Dejen que el tipo de cambio actúe como un colchón para absorber un shock externo”, sugirió el staff técnico en el informe. Además, recomendó aprovechar el actual ciclo positivo de exportaciones energéticas para acelerar la acumulación de reservas internacionales y reducir el riesgo país.

La interpretación de buena parte del mercado es que el Fondo intenta empujar al Gobierno hacia una mayor flexibilidad cambiaria y hacia un eventual desarme gradual del cepo aún vigente para empresas y operaciones financieras.

Según distintos cálculos privados basados en el reporte, si se incorpora la inflación en dólares registrada durante los últimos meses, el valor del tipo de cambio que el FMI considera consistente con los fundamentos económicos superaría los $1.740. Se trata, casualmente, de un valor cercano al techo de la banda de flotación cambiaria.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechaza de manera terminante cualquier diagnóstico de atraso cambiario. El funcionario sostiene que los indicadores actuales demuestran lo contrario: récord de exportaciones, acumulación de reservas por parte del Banco Central y caída simultánea del dólar y de las tasas de interés.

Para Caputo, ese comportamiento refleja una mayor confianza en la moneda local y una creciente demanda de pesos por parte de los inversores. El argumento, no obstante, genera debate entre economistas ortodoxos, quienes sostienen que una mayor demanda de dinero debería traducirse en tasas de interés más elevadas y no en una reducción del rendimiento de los instrumentos financieros.

En el entorno oficial responden que el descenso de tasas refleja justamente una menor necesidad del Tesoro de convalidar rendimientos elevados para captar financiamiento en pesos. Según esa visión, la estabilidad cambiaria actual es consecuencia de un proceso de normalización macroeconómica y no de un atraso artificial del dólar.

El debate adquiere mayor sensibilidad porque se cruza con otra exigencia recurrente del FMI: la eliminación definitiva del cepo cambiario. Tanto el organismo como economistas críticos del programa oficial consideran necesario avanzar hacia una liberalización más profunda del mercado cambiario.

No obstante, en el Gobierno temen que una apertura abrupta genere una fuerte presión devaluatoria y reactive tensiones inflacionarias. La experiencia de 2023, cuando una brusca corrección cambiaria terminó acelerando los precios en pocas semanas, sigue muy presente en el equipo económico.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía enfrenta además un exigente calendario de vencimientos de deuda en dólares para los próximos meses, en un contexto donde la estabilidad financiera aparece cada vez más ligada a la capacidad oficial de sostener reservas y evitar episodios de dolarización masiva antes del ciclo electoral de 2027.