Urtubey cuestionó el rumbo económico y advirtió sobre una “degradación permanente” de la calidad de vida

Juan Manuel Urtubey cuestionó el impacto social del programa económico oficial

Aseguró que el “sacrificio transitorio” se transformó en una degradación permanente

Advirtió sobre la pérdida de movilidad social ascendente en la Argentina

También reclamó construir “un proyecto nacional” y un proceso colectivo

Criticó el modelo económico por estar orientado hacia la “timba financiera”

Además cuestionó la reforma electoral y el financiamiento privado de campañas

El ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, volvió a lanzar críticas contra el gobierno de Javier Milei y aseguró que el deterioro económico dejó de ser un fenómeno transitorio para convertirse en una situación permanente para millones de argentinos. Además, el dirigente peronista advirtió sobre la pérdida de movilidad social ascendente y reclamó la construcción de “un proyecto nacional” que permita recuperar expectativas de progreso.

Las declaraciones fueron difundidas a través de las redes sociales del exmandatario salteño, donde compartió un fragmento de una entrevista televisiva en la que analizó el escenario económico y social que atraviesa el país. Allí sostuvo que el esfuerzo exigido por el programa económico oficial ya comenzó a impactar de manera estructural sobre las condiciones de vida de amplios sectores sociales.

“Pasaron dos años y el sacrificio ‘transitorio’ se volvió permanente. Es hora de construir un proyecto nacional que vuelva a hacer posible la movilidad social”, escribió Urtubey al acompañar el video con una reflexión crítica sobre la situación actual.

Durante la entrevista, el dirigente profundizó su análisis sobre las consecuencias del ajuste económico y señaló que cada vez más personas sienten que perdieron capacidad de recuperación social y económica. “La gente empieza a decir: ‘Esto no es transitorio; este esfuerzo, este sacrificio ya es una degradación permanente en mi calidad de vida’”, afirmó.

Según explicó, uno de los aspectos más preocupantes del contexto actual es la pérdida de expectativas de progreso individual y familiar, una característica históricamente asociada a la cultura argentina. En ese sentido, consideró que el deterioro social no sólo impacta sobre el presente económico sino también sobre la percepción de futuro.

“No es que me privé de algo por un tiempo para tratar de sobrellevar este momento difícil. No. Me caí un escalón y no puedo recuperarlo”, expresó el exgobernador. Luego agregó que la movilidad social ascendente “está incorporada en la cultura y en la idiosincrasia argentina”, aunque advirtió que actualmente ese proceso parece haberse invertido.

“Hoy estamos viendo que empezamos a vivir eso al revés. No hay nada peor para una sociedad que vivir eso”, sostuvo Urtubey, quien viene manteniendo una postura crítica respecto del rumbo económico impulsado por la administración libertaria.

Las declaraciones se suman a otros cuestionamientos recientes realizados por el dirigente peronista, quien días atrás también había reclamado la necesidad de construir un espacio político amplio y colectivo capaz de ofrecer una alternativa de futuro.

“Tenemos que ser capaces y responsables de construir un proceso colectivo, sino no le podemos pedir a la sociedad argentina que piense en plural”, afirmó en otra entrevista, donde insistió en la necesidad de superar las discusiones fragmentadas dentro del sistema político.

En paralelo, Urtubey lanzó fuertes críticas contra el modelo económico actual y advirtió sobre los riesgos de una economía excesivamente concentrada y orientada hacia la especulación financiera. “Este es un país de economía concentrada, volcado a la timba financiera”, señaló.

El exgobernador fue aún más contundente al advertir sobre las consecuencias sociales de ese esquema. “Un país donde sobran 30 millones de argentinos no es un país sustentable”, afirmó, en una de las frases más duras de su diagnóstico sobre la situación nacional.

Además de cuestionar el rumbo económico, Urtubey también apuntó contra algunos cambios institucionales impulsados por el oficialismo, especialmente en materia electoral. Según sostuvo, las reformas que se discuten en el Congreso podrían profundizar la influencia del poder económico sobre el sistema político.

“Se avanza definitivamente hacia la privatización absoluta del financiamiento de campaña”, advirtió. En ese sentido, consideró que quienes concentran el capital terminan condicionando el funcionamiento de la política y la autonomía de los futuros gobiernos.

“Aquellos que sean los dueños del capital son los que van a poner de empleados a los gobernantes de turno”, concluyó el dirigente, quien volvió a posicionarse como una de las voces críticas del peronismo frente al modelo impulsado por Milei.