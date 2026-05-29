Barrionuevo advirtió que un paro de 36 horas “haría caer al Gobierno” y alertó por la crisis laboral

Luis Barrionuevo advirtió que un paro de 36 horas podría hacer caer al Gobierno

El dirigente sindical describió un escenario laboral “crítico y alarmante”

Cuestionó las paritarias y afirmó que los salarios perdieron poder adquisitivo

También denunció caída del consumo, cierre de locales y recesión económica

Aseguró que Javier Milei “no tendrá reelección” porque “ya ha fracasado”

Barrionuevo criticó además el funcionamiento político interno del oficialismo

El secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y describió un escenario económico y social “crítico y alarmante”, marcado por la caída del consumo, despidos, cierre de empresas y paritarias que, según afirmó, están dejando los salarios “por el suelo”.

En ese contexto, el histórico dirigente sindical advirtió sobre el poder de presión que conserva el movimiento obrero y aseguró que si la Confederación General del Trabajo (CGT) decidiera avanzar con un paro de 36 horas acompañado por una movilización masiva, “el gobierno se cae”.

Las declaraciones de Barrionuevo se produjeron mientras distintos sectores gremiales analizan el impacto de la desaceleración económica sobre el empleo y el deterioro del poder adquisitivo. Según explicó, las negociaciones salariales atraviesan un momento extremadamente complejo debido a la combinación de recesión, inflación persistente y caída de la actividad.

“Estamos con negociaciones salariales en medio de una fuerte caída de la economía, pero con una inflación a la vez preocupante. Cerramos aumentos del 1% mensual dejando al poder adquisitivo por el suelo, con precios que en lugar de bajar suben”, sostuvo el líder gastronómico.

Barrionuevo reconoció además las dificultades que atraviesan muchos empresarios del sector turístico y gastronómico, afectados por la baja demanda y la caída del movimiento económico. “Me junto con los empresarios y me deben 15 o 16 puntos anuales. Hay pérdida del poder adquisitivo, la queremos recuperar, pero tampoco puedo exigirle al empresario cuando los hoteles y restaurantes están vacíos”, afirmó.

El sindicalista trazó además un pronóstico político negativo para el oficialismo y aseguró que el presidente Javier Milei “no tendrá reelección” porque, a su entender, “ya ha fracasado”. También acusó al Gobierno de intentar disciplinar las paritarias y de buscar sindicatos debilitados para contener los salarios.

“Es inadmisible que mientras se liberan precios, tarifas y costos para los sectores económicos concentrados, se pretenda ponerle límites únicamente al salario de los trabajadores”, expresó.

Barrionuevo sostuvo que la situación del turismo y la gastronomía es particularmente delicada. “Estamos muy mal. Estamos en el fondo del mar”, describió, al tiempo que vinculó la crisis del sector con el derrumbe general del consumo interno y la paralización de actividades como la construcción.

“Mientras no tengamos reactivación industrial y la construcción, que mueve millones de personas, siga parada, el consumo se cae cada vez más”, señaló.

El dirigente también advirtió sobre el crecimiento de los locales vacíos y el cierre de comercios en distintas ciudades del país. “A donde vamos vemos locales para alquilar. Eso quiere decir que estamos en una crisis bastante importante”, afirmó.

Aunque actualmente su sector quedó fuera del triunvirato que conduce la CGT, Barrionuevo insistió en la necesidad de preservar la unidad sindical y evitar escenarios que puedan derivar en una crisis institucional. Según explicó, parte de la prudencia de la central obrera responde al temor de ser señalada como responsable de un eventual colapso político.

“La CGT duerme porque la experiencia indica que, viendo un presidente débil, no tenemos que acelerar un proceso que no es conveniente”, sostuvo.

Sin embargo, dejó en claro que el sindicalismo conserva capacidad de daño y presión sobre el Gobierno. “La experiencia dice que si vamos a un paro de 36 horas con movilización, el gobierno cae”, reiteró.

En otro tramo de sus declaraciones, Barrionuevo cuestionó el funcionamiento interno del oficialismo y apuntó directamente contra el entorno presidencial. “No hay gobierno, no hay gabinete”, afirmó, en referencia a las disputas internas entre sectores cercanos al Presidente.

El sindicalista recordó además que en 2023 apoyó públicamente la candidatura de Milei porque consideraba necesario impedir un triunfo del kirchnerismo y especialmente de Sergio Massa. Según explicó, imaginaba al actual mandatario como una transición hacia un peronismo renovado y alejado de La Cámpora.

“Apareció Milei como una alternativa, pero después no me dio bola, se peleó con todos y vi que no entendía nada de política”, sostuvo. Finalmente, definió al Presidente como “un animal económico” que creyó que la economía podía resolver por sí sola todos los problemas del país.