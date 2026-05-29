Grabois no descartó ser candidato presidencial y aseguró que indultaría a Cristina Kirchner

Juan Grabois dejó abierta la posibilidad de competir por la Presidencia

Pidió que el peronismo defina primero un acuerdo programático

También defendió la realización de internas si no hay consenso político

Recordó las negociaciones previas a la candidatura presidencial de Sergio Massa

Aseguró que la “libertad” de Cristina Kirchner debe ser parte del programa opositor

Además afirmó que la indultaría aunque la expresidenta rechace esa posibilidad

El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, volvió a posicionarse en el centro del debate interno del peronismo al dejar abierta la posibilidad de competir por la Presidencia en el próximo turno electoral y al asegurar que, en caso de llegar a la Casa Rosada, indultaría a Cristina Kirchner aunque la ex mandataria rechace esa posibilidad.

Durante una entrevista en un canal de streaming, el dirigente social habló sobre el futuro del peronismo, cuestionó la falta de acuerdos internos y planteó la necesidad de construir una propuesta política basada en consensos programáticos antes que en candidaturas personales.

Grabois recordó además las tensiones que atravesó Unión por la Patria durante el proceso electoral de 2023 y reveló detalles de las negociaciones previas a la candidatura presidencial de Sergio Massa. Según explicó, el postulante inicialmente previsto por el espacio era Eduardo “Wado” de Pedro, aunque esa alternativa finalmente se cayó en las horas previas al cierre de listas.

“En las elecciones donde yo fui precandidato, el candidato iba a ser Wado de Pedro. Finalmente eso se cae un día antes, por eso yo me presenté”, sostuvo el dirigente.

En ese contexto, explicó que antes de aquella definición se habían alcanzado algunos acuerdos políticos y programáticos dentro del espacio. “Hicimos una actividad donde Wado firma un compromiso público de diez puntos de nuestro programa”, afirmó.

A partir de esa experiencia, Grabois insistió en que el peronismo necesita discutir primero un programa común y luego resolver las candidaturas. Según planteó, la principal prioridad debe ser construir consensos sobre el rumbo político y económico que debería ofrecer el espacio opositor frente al gobierno de Javier Milei.

“Tengo decidido que hay que hacer un acuerdo programático y hay un candidato mejor que yo, espectacular. Si no hay un candidato mejor que yo, voy a ser candidato”, expresó.

El dirigente también defendió la realización de una competencia interna si no se logra un acuerdo amplio dentro del peronismo. En ese sentido, sostuvo que la definición de liderazgos no puede quedar restringida a acuerdos de cúpula y remarcó la importancia de que participen los militantes y simpatizantes del espacio.

“Para mí la solución, si no hay acuerdo, tiene que ser una interna, sea por PASO o cualquier otro mecanismo”, señaló.

Uno de los momentos más resonantes de la entrevista llegó cuando Grabois fue consultado sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y sobre la posibilidad de un eventual indulto presidencial. El diputado sostuvo que la situación de la exmandataria representa uno de los ejes centrales del debate político dentro de su sector.

“Hay un problema grave: la mayor referente está proscripta e inhabilitada. Uno de los puntos de nuestro programa es la libertad de Cristina y eso lo tiene que garantizar el próximo presidente, sea quien fuera”, afirmó.

Grabois confirmó además que mantiene contacto con la expresidenta y recordó que puede visitarla en calidad de abogado. Sin embargo, la definición más fuerte apareció cuando fue consultado directamente sobre qué haría si llegara a la Presidencia.

“Si ella no quiere ser indultada, es problema de ella. Yo sé lo que voy a hacer yo si soy presidente”, sostuvo.

Luego profundizó su postura y dejó una frase que rápidamente generó repercusiones dentro y fuera del peronismo. “Ella me puede decir que no quiere que la indulte, pero yo le voy a decir que la voy a indultar porque soy el presidente”, afirmó.

Las declaraciones del dirigente social reabrieron el debate interno sobre el futuro del peronismo y sobre la estrategia opositora frente al oficialismo libertario. Mientras distintos sectores del espacio intentan reorganizarse tras la derrota electoral de 2023, las discusiones sobre liderazgo, programa y candidaturas comienzan a ganar intensidad de cara al próximo ciclo político.

En ese escenario, Grabois busca consolidarse como una de las voces con mayor peso dentro del sector más crítico del actual rumbo económico y social, al tiempo que insiste en la necesidad de redefinir el perfil político e ideológico del peronismo.