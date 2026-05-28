“La escuela no volverá a ser la misma”: a dos meses del ataque en San Cristóbal, Educación destaca la resiliencia de la comunidad

A dos meses del conmocionante ataque ocurrido en la Escuela Nº 40 de San Cristóbal, un episodio que sacudió a toda la provincia de Santa Fe por la gravedad de lo sucedido, el Ministerio de Educación provincial continúa trabajando en el acompañamiento de estudiantes, docentes y familias afectadas por el hecho.

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, se refirió al proceso de reconstrucción que atraviesa la comunidad educativa y aseguró que, aunque las heridas emocionales siguen presentes, la institución logró avanzar gracias al compromiso colectivo y al acompañamiento permanente.

“El impacto fue enorme y atravesó a toda la comunidad. Hay situaciones que dejan marcas profundas y esta fue una de ellas”, expresó el funcionario al analizar lo ocurrido en la localidad del noroeste santafesino.

Tras el episodio, las actividades escolares habían sido suspendidas y el regreso a las aulas se realizó de manera gradual, priorizando la contención emocional de alumnos y trabajadores de la educación. Con el paso de las semanas, la escuela retomó parte de su funcionamiento habitual, aunque el proceso continúa siendo delicado.

Goity destacó especialmente el rol de directivos, docentes y estudiantes en esta etapa. Según señaló, la capacidad de sostener la vida institucional en medio del dolor fue clave para comenzar a reconstruir la rutina escolar. También remarcó la participación activa del Centro de Estudiantes, al que calificó como un actor fundamental durante todo el proceso.

Desde la cartera educativa reconocen que todavía existen secuelas psicológicas entre algunos alumnos y miembros del personal escolar. Por ese motivo, continúan desplegados equipos de asistencia y acompañamiento profesional para atender las distintas situaciones que persisten tras el ataque.

El ministro explicó que no se trata de una problemática uniforme, sino de un proceso que combina experiencias personales y colectivas. “Cada persona lo vive de una manera distinta, pero también hay una dimensión comunitaria muy fuerte”, indicó.

Pese a la complejidad del escenario, desde el Gobierno provincial valoran la respuesta de la comunidad educativa y sostienen que el fortalecimiento de los vínculos internos fue determinante para afrontar uno de los momentos más difíciles que atravesó la institución.

En ese sentido, Goity concluyó con un mensaje enfocado en la reconstrucción social y emocional: aseguró que cuando existe una comunidad unida, aparecen herramientas que permiten enfrentar incluso las situaciones más dolorosas.