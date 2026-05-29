Macri vuelve a Santa Fe y crecen las versiones sobre un posible armado presidencial para 2027

El expresidente Mauricio Macri retomará su actividad política en Santa Fe con una visita programada para el próximo 5 de junio, en el marco de la convocatoria denominada “Próximo paso”, una iniciativa con la que el PRO busca recuperar centralidad política y revitalizar la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.

La llegada del líder del PRO incluirá reuniones con referentes locales del espacio y actividades partidarias en la capital provincial. Además, no se descarta una imagen institucional junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, en un contexto donde distintos sectores opositores analizan posibles alianzas y estrategias comunes para los próximos años.

La agenda del exmandatario no terminará allí. Según trascendió, también tiene prevista una visita a Rosario durante la segunda quincena de julio y aprovechará su paso por la región para trasladarse el mismo 5 de junio a Paraná, Entre Ríos, como parte de una recorrida nacional que busca fortalecer su presencia territorial.

Dentro del PRO santafesino, la reaparición activa de Macri alimenta expectativas sobre una eventual candidatura presidencial en 2027. Varios dirigentes del espacio consideran que el exjefe de Estado podría volver a ocupar un rol central en el escenario político nacional una vez que se consolide el nuevo mapa electoral tras el Mundial y el inicio formal de la carrera hacia las próximas presidenciales.

Mientras tanto, el partido amarillo mantiene una posición ambigua frente al gobierno de Javier Milei. Aunque acompaña varias iniciativas en el Congreso y sostiene acuerdos parlamentarios con La Libertad Avanza, también comenzaron a intensificarse las críticas hacia algunas decisiones y estilos de conducción del oficialismo nacional.

En ese marco, sectores cercanos a Macri sostienen que existe una demanda de liderazgo dentro de ámbitos empresariales y políticos tradicionales, lo que reaviva las especulaciones sobre su futuro político. Sin embargo, cerca del expresidente aseguran que cualquier definición sobre una posible candidatura recién llegaría hacia fines de 2026.

Antes de tomar una decisión, Macri buscará medir el clima social, seguir la evolución económica del país y analizar el posicionamiento del resto de los espacios políticos. También observará de cerca el desempeño del gobierno nacional durante los próximos meses, un período clave para la administración libertaria tanto en materia económica como judicial.

Desde la Casa Rosada, en cambio, relativizan los movimientos del exmandatario y consideran que sus recorridas responden más a una estrategia de posicionamiento político con vistas a futuras negociaciones electorales que a una candidatura ya definida