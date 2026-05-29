El Gobierno posterga el Fondo de Asistencia Laboral y prioriza el equilibrio fiscal

El Gobierno postergó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral

El FAL debía entrar en vigencia el próximo 1° de junio

Economía estima que comenzará a aplicarse entre octubre y noviembre

La caída de la recaudación condicionó el avance de la reforma laboral

El FMI incluyó el diferimiento del FAL entre las medidas de ajuste fiscal

Persisten dudas sobre la reglamentación y la operatoria del nuevo sistema

El Gobierno nacional decidió demorar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los instrumentos centrales incluidos en la Ley de Modernización Laboral y pensado para reducir el impacto de las indemnizaciones en el sector privado. Aunque originalmente debía comenzar a regir el próximo 1° de junio, ahora en el Ministerio de Economía estiman que entrará en vigencia recién entre octubre y noviembre, en medio de un escenario de caída de la recaudación y fuertes exigencias para sostener el superávit fiscal.

La posibilidad de postergar el inicio del sistema ya estaba contemplada en la ley, que habilitaba extender el plazo hasta el 1° de diciembre de 2026. Sin embargo, la decisión generó inquietud en distintos sectores empresarios, que veían en el FAL una herramienta clave para reducir costos laborales y contar con una cobertura financiera específica para afrontar desvinculaciones.

El fondo había sido presentado como uno de los pilares de la reforma laboral impulsada por el oficialismo. Su esquema prevé que las empresas realicen aportes mensuales equivalentes al 2,5% de la nómina salarial en el caso de las pequeñas y medianas empresas y del 1% para las grandes compañías. A cambio, obtendrían una reducción equivalente en las contribuciones patronales.

Precisamente ese mecanismo es el que hoy genera preocupación dentro del equipo económico. La puesta en marcha del FAL implicaría una disminución en los ingresos tributarios en un momento particularmente delicado para las cuentas públicas. Según datos oficiales, la recaudación acumula nueve meses consecutivos de caída en términos reales, afectada tanto por la reducción de impuestos dispuesta por el Gobierno como por el menor nivel de actividad económica.

La preservación del superávit primario continúa siendo el eje central del programa económico diseñado por el ministro Luis Caputo. En ese contexto, cualquier medida que implique resignar ingresos fiscales queda bajo revisión. Aun así, el titular del Palacio de Hacienda ratificó públicamente la importancia del FAL dentro de la estrategia oficial.

Durante su participación en el Latam Economic Forum 2026, Caputo defendió la política tributaria del Gobierno y vinculó directamente el futuro del fondo con el esquema de reducción impositiva. “No hemos hecho otra cosa que bajar impuestos”, aseguró, al tiempo que sostuvo que la implementación del FAL, junto con otras medidas recientes, representará una reducción cercana a tres puntos del Producto Bruto Interno en carga tributaria.

Más allá de las cuestiones fiscales, la demora también responde a problemas operativos y regulatorios. Fuentes vinculadas al mercado financiero reconocen que aún existen definiciones pendientes sobre el funcionamiento concreto del sistema. En las últimas semanas se realizaron reuniones entre representantes de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC) y funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque quienes participaron señalaron la falta de precisiones respecto de la operatoria de aportes y compensaciones patronales.

En paralelo, desde la Comisión Nacional de Valores sostienen que buena parte de la reglamentación depende todavía de la publicación del decreto presidencial correspondiente. Pese a ello, el presidente del organismo, Roberto Silva, ya mantuvo encuentros con decenas de representantes del mercado de capitales y cámaras empresariales para avanzar en el diseño del sistema.

La postergación del FAL también aparece estrechamente ligada a las negociaciones que el Gobierno mantiene con el Fondo Monetario Internacional. En la segunda revisión del acuerdo vigente, el organismo internacional dejó constancia de que la administración argentina se comprometió a reforzar el ancla fiscal mediante distintas medidas de ajuste.

Entre esas acciones, el FMI mencionó expresamente el diferimiento de la reforma laboral, junto con un fortalecimiento de impuestos especiales y una mayor focalización de subsidios al transporte y la energía. El objetivo sigue siendo garantizar un superávit primario cercano al 1,5% del PBI durante este año.

Mientras tanto, el Gobierno busca sostener el equilibrio financiero y enfrentar los próximos compromisos de deuda. Con vencimientos relevantes previstos para julio, el equipo económico ya consiguió parte del financiamiento necesario mediante colocaciones de bonos y garantías de organismos internacionales, lo que le permite ganar margen en la negociación fiscal y monetaria.