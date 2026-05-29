El Concejo Municipal aprobó proyectos sobre vivienda, modernización del Estado y mantenimiento urbano

El Concejo Municipal de Rafaela llevó adelante este jueves 28 de mayo una nueva sesión ordinaria en la que se aprobaron seis iniciativas vinculadas a la regularización tributaria, la modernización del Estado, obras de infraestructura, vivienda y mantenimiento de espacios públicos.

La jornada comenzó con la alocución de la presidenta del cuerpo legislativo, Mabel Fossatti, y el izamiento de la bandera nacional, que en esta oportunidad estuvo a cargo de la concejal María Paz Caruso. Posteriormente, los ediles avanzaron con el tratamiento de distintos proyectos incluidos en el orden del día.

Uno de los primeros temas aprobados sobre tablas fue la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 del régimen especial de regularización de deudas municipales. La iniciativa modifica el artículo 30 de la Ordenanza Tributaria Nº 5635 y apunta a brindar mayores facilidades de pago y beneficios a los contribuyentes que mantienen obligaciones pendientes con el municipio, en un contexto económico complejo.

También recibió aprobación un proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal que establece el marco normativo para la modernización integral del Estado local. La propuesta contempla la transformación digital de la administración pública, la incorporación de nuevas tecnologías y mecanismos de automatización, además de mejoras en la prestación de servicios y en la relación entre el municipio y los ciudadanos.

Entre los principales objetivos se destacan la eficiencia administrativa, la transparencia, el acceso a la información pública, la inclusión digital, la simplificación de trámites, la protección de datos personales y el fortalecimiento de la ciberseguridad. Además, se incorpora el uso de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas para optimizar procesos internos.

Por otra parte, los concejales aprobaron una minuta de comunicación solicitando al Ejecutivo Municipal que informe las razones técnicas y administrativas por las cuales se detectaron faltantes en la publicación de decretos, resoluciones y ordenanzas tanto en el Boletín Oficial como en el Digesto Municipal. Asimismo, pidieron precisiones sobre los plazos previstos para normalizar esa situación.

En materia de infraestructura, el Concejo refrendó el decreto ratificatorio del convenio firmado entre la Municipalidad y la empresa Loteo Plaza S.A., mediante el cual se autoriza la ejecución de obras de pavimento en distintos sectores de la ciudad. Los trabajos comprenderán calle A. Tosello, Crucero General Belgrano y Terragni, en el tramo delimitado por Estanislao del Campo.

La cuestión habitacional también formó parte de la agenda legislativa. Los ediles solicitaron al Ejecutivo detalles técnicos y el estado de avance del proyecto de construcción de cuatro unidades habitacionales previstas para un lote ubicado en la esquina de Tucumán y Pasaje Baroni, en barrio Barranquitas. Dichas obras fueron incluidas en el presupuesto 2026 del Instituto Municipal de la Vivienda.

Finalmente, el cuerpo legislativo aprobó una minuta de comunicación reclamando tareas de reparación, restauración y mantenimiento en distintos sectores deteriorados del Cementerio Municipal, especialmente en pasillos, galerías, nichos y panteones.

El proyecto establece que antes de iniciar las intervenciones deberá participar la Comisión de Preservación y Defensa del Patrimonio Urbano, encargada de emitir un dictamen técnico para priorizar aquellas estructuras de mayor valor histórico y arquitectónico que presenten riesgo de deterioro o pérdida estructural.