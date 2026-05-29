Mársico y el cementerio: "durante la gestión de Luis Castellano se robaron todo"

Mársico fulminó al peronismo por el cementerio: “En la gestión de Castellano se robaron todo y nunca hicieron nada”

El concejal Lisandro Mársico salió con dureza a cuestionar la postura del peronismo local luego de los pedidos de informes y reclamos realizados sobre el estado del Cementerio Municipal de Rafaela. Sin medias tintas, el edil apuntó directamente contra la gestión encabezada durante más de una década por Luis Castellano, a quien responsabilizó por el abandono y la falta de controles que sufrió el predio durante años.

“Resulta increíble que ahora el peronismo se muestre preocupado por cómo está el cementerio cuando en la gestión de su jefe político, Luis Castellano, literalmente se robaron todo en el cementerio local”, disparó Mársico.

El concejal remarcó que durante los doce años de gobierno justicialista hubo innumerables hechos de vandalismo, robos y desmantelamiento de estructuras, sin que desde el Ejecutivo de aquel entonces se implementaran medidas concretas para evitarlo.

“Nunca hicieron nada para impedir que los delincuentes desmantelen el cementerio. Nada. Miraron para otro lado durante años y ahora vienen a pedir informes como si no tuvieran responsabilidad en el desastre que dejaron”, sostuvo.

Mársico consideró que existe una clara “doble vara” por parte de sectores de la oposición, que hoy intentan mostrarse preocupados por una problemática que —según afirmó— se profundizó precisamente durante las administraciones peronistas.

Además, defendió las acciones impulsadas por la actual gestión municipal y aseguró que en apenas dos años y medio se realizaron más trabajos que en toda la etapa anterior.

“En dos años y medio de gestión se hizo más por el cementerio que Castellano en 12 años. Esa es la realidad, aunque les moleste escucharlo”, sentenció.

Las declaraciones del edil se producen luego de que el Concejo Municipal aprobara una minuta de comunicación solicitando tareas de reparación, restauración y mantenimiento en distintos sectores dañados del Cementerio Municipal, incluyendo pasillos, galerías, nichos y panteones con valor histórico y arquitectónico.

Lejos de bajar el tono, Mársico dejó en claro que no está dispuesto a aceptar cuestionamientos de quienes —según planteó— “fueron parte del problema” y durante años permitieron el deterioro progresivo de uno de los espacios patrimoniales más sensibles de la ciudad.