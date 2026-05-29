Mársico impulsa “Rafaela en Bici”, un sistema de bicicletas públicas para transformar la movilidad urbana

El concejal Lisandro Mársico (Unidos – PDP), acompañado por la edil Carla Boidi, presentó un proyecto de ordenanza para poner en marcha el programa “Rafaela en Bici”, una iniciativa que apunta a incorporar un sistema de bicicletas públicas como parte del esquema integral de movilidad urbana de la ciudad.

La propuesta busca crear un subsistema de transporte público sustentable basado en el uso temporario de bicicletas, promoviendo hábitos de movilidad activa y amigables con el ambiente.

“La creación de este programa tiene como finalidad brindar un servicio de movilidad sostenible, respetuoso con el ambiente, reducir la congestión vial, mejorar la salud de los usuarios y ofrecer una nueva alternativa complementaria de transporte”, expresó Mársico.

El proyecto contempla la instalación de equipamiento e infraestructura automatizada, con biciestaciones fijas, anclajes y tótems informativos que permitirán el retiro y devolución de las bicicletas de manera ágil y organizada.

Según explicó el edil demoprogresista, el sistema funcionará mediante una suscripción previa de los usuarios y será implementado de forma progresiva en distintos sectores de Rafaela.

“Los usuarios deberán suscribirse previamente para acceder al sistema, mientras que el área de operación será determinada por la Autoridad de Aplicación”, detalló Mársico.

Además, los puntos de emplazamiento estarán georreferenciados y deberán priorizar sectores con conexión a la red de ciclovías y vías seguras ya existentes, buscando una integración eficiente con otros medios de transporte.

El programa también prevé que el sistema funcione de manera complementaria a los servicios de colectivos, taxis, remises y aplicaciones tecnológicas de transporte, ampliando las alternativas de traslado para los vecinos.

“El fomento de la bicicleta contribuye directamente a reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad del aire en la ciudad”, sostuvo el concejal.

La iniciativa se enmarca en una tendencia cada vez más adoptada por ciudades de todo el país y del mundo, donde las bicicletas públicas se consolidan como una herramienta clave para avanzar hacia modelos urbanos más sustentables, saludables y eficientes.

Con este proyecto, Mársico y Boidi buscan abrir el debate sobre nuevas políticas de movilidad urbana para Rafaela, apostando a un sistema moderno que combine tecnología, cuidado ambiental y mejor calidad de vida para los ciudadanos.