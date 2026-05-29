Scavino defendió la prórroga de la moratoria y cruzó a la oposición

El concejal Juan Scavino solicitó en la última sesión del Concejo Municipal el tratamiento sobre tablas del proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 el régimen transitorio excepcional de regularización tributaria para determinados tributos y períodos fiscales.

La iniciativa establece beneficios de reducción de intereses y fija un plazo específico de adhesión para contribuyentes que mantienen deudas con el municipio, en el marco de lo previsto en el punto 4° del artículo 30° de la Ordenanza Tributaria.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que “resulta conveniente ampliar las herramientas de regularización a fin de facilitar el cumplimiento tributario y favorecer la recuperación de deuda en mora para posibilitar que el Estado continúe cumpliendo sus fines y funciones, en un contexto económico de marcada retracción de la capacidad contributiva”.

Al defender la propuesta, Scavino explicó que el objetivo central es brindar alternativas a vecinos que atraviesan dificultades económicas y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de recupero del Estado municipal.

“Esto tiene como objetivo brindar alternativas razonables de cumplimiento del contribuyente que atraviesa dificultades económicas”, expresó el edil.

Además, recordó que la Ordenanza Tributaria 2026 incorporó por primera vez un régimen excepcional de regularización para deudas correspondientes a TGI, CPM y convenios de pago, contemplando una reducción del 50% de los intereses para cancelaciones al contado.

Scavino destacó que la herramienta permitió no sólo mejorar la recaudación, sino también ordenar información y avanzar en la regularización de contribuyentes.

“Su implementación brindó recursos, la posibilidad de construir información y avanzar en la regularización de los contribuyentes”, sostuvo.

El concejal oficialista aclaró además que la reformulación del esquema no debe interpretarse como una flexibilización indiscriminada ni como un estímulo al incumplimiento tributario.

“Esta reformulación no debería interpretarse como una ampliación indiscriminada de beneficios ni como un incentivo al incumplimiento, sino como una adecuación razonable del régimen vigente a raíz de la experiencia recogida”, señaló.

Entre las modificaciones incorporadas, el proyecto contempla la posibilidad de regularizar multas municipales, aunque quedan excluidas aquellas vinculadas a alcoholemia y cruces de semáforo en rojo. También se establece que no podrán adherirse personas jurídicas, fideicomisos titulares ni contribuyentes con más de dos catastros.

Desde la oposición, el concejal justicialista Juan Senn cuestionó el tratamiento sobre tablas y consideró que la medida representa “una moratoria encubierta”.

“Se demuestra que hay una necesidad de recaudar, y está bien, pero no es la forma”, manifestó Senn, quien además sostuvo que el tema debió discutirse previamente en comisión.

La respuesta de Scavino no tardó en llegar.

“No existiría inconveniente en que se mencione como moratoria”, retrucó el edil, quien explicó que los tiempos ajustados para la aprobación obedecen a la necesidad de garantizar continuidad al plan vigente.

Asimismo, señaló que la experiencia recogida permitió advertir la conveniencia de incorporar al régimen determinadas multas consideradas no graves.

Por su parte, la concejal Valeria Soltermam, al momento de fundamentar su voto, pidió al Ejecutivo reforzar la difusión del programa de regularización.

“Hay mucha gente que durante los primeros meses del 2026 no estuvo al tanto de esta moratoria”, afirmó.

El debate dejó en evidencia las diferencias entre oficialismo y oposición respecto a las herramientas fiscales y los mecanismos de recupero de deuda en un contexto económico complejo que impacta directamente en la capacidad de pago de los contribuyentes.