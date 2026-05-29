Ruta 34: Angélica tendría un nuevo peaje en el marco de las obras para completar la autopista hasta Sunchales

El Gobierno nacional avanza con el proceso de reconcesión de rutas en todo el país y la Ruta Nacional 34 aparece como uno de los corredores estratégicos dentro del nuevo esquema de la Red Federal de Concesiones impulsada por la Dirección Nacional de Vialidad. En ese marco, ya está previsto incorporar nuevas estaciones de peaje en el tramo que atraviesa la provincia de Santa Fe y que incluye a la localidad de Angélica.

Según la documentación oficial y los pliegos licitatorios, el corredor comprendido entre Angélica y La Banda, en Santiago del Estero, forma parte de la Etapa III del proceso nacional de concesiones, que contempla la explotación, mantenimiento y administración de más de 3.900 kilómetros de rutas estratégicas en distintas regiones del país.

El esquema impulsado por Nación no apunta únicamente al mantenimiento básico de la traza, sino también a una combinación de obras de rehabilitación, mejoras de seguridad vial y algunos tramos nuevos de autopista.

Entre las obligaciones previstas para la futura empresa concesionaria aparecen la operación integral de la ruta durante todo el período contractual, obras iniciales de puesta en valor para mejorar la transitabilidad y el confort de circulación, trabajos de repavimentación, bacheo, fresado, reconstrucción de banquinas, señalización horizontal y vertical, mantenimiento de iluminación, semáforos, sistemas de pesaje y servicios viales.

Además, el contrato incorpora una obra obligatoria nueva: la construcción de un tramo de autopista sobre la Ruta Nacional 34 entre el kilómetro 231,1 y el kilómetro 247, un trayecto de aproximadamente 16 kilómetros.

hoy

En paralelo, dentro de la concesión también está previsto completar la autopista hasta Sunchales, una obra largamente reclamada por usuarios, transportistas y sectores productivos de toda la región.

El nuevo esquema incluirá peajes con sistemas modernos de cobro automático o modalidad free flow. Actualmente, sobre este corredor existen dos estaciones de peaje habilitadas: una en Ceres, ubicada en el kilómetro 378, y otra en Fernández, en Santiago del Estero, a la altura del kilómetro 680.

Sin embargo, el nuevo proyecto prevé sumar cuatro cabinas adicionales en distintos puntos estratégicos del corredor:

Angélica – kilómetro 189

Palacios – kilómetro 285

Pinto – kilómetro 470

Herrera – kilómetro 580

Según el pliego, el concesionario podrá comenzar a cobrar en las nuevas estaciones una vez finalizadas las obras iniciales de puesta en valor y tras la construcción de cada puesto de peaje.

Por el momento todavía no existe una empresa adjudicataria. El pasado 22 de mayo se realizó la apertura de sobres correspondiente a la licitación nacional, donde se presentaron 20 ofertas con participación de 57 empresas constructoras.

Ahora deberá avanzar la etapa de evaluación técnica y económica de las propuestas, seguida de la adjudicación, firma del contrato y toma de posesión del corredor vial.

Uno de los datos relevantes para la región es que, por ahora, no se prevén estaciones de peaje ni en Rafaela ni en Sunchales, algo que había generado preocupación entre vecinos y sectores productivos.

De esta manera, el proyecto nacional avanza bajo un esquema mixto: peajes, mantenimiento, rehabilitación de infraestructura existente y algunas obras nuevas puntuales, aunque lejos todavía de transformarse en una autopista completa en toda la extensión de la Ruta Nacional 34.