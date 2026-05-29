Hasta cuándo puede Scaloni hacer cambios en la lista de convocados

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ha comenzado formalmente para la Selección Argentina. Este jueves, Lionel Scaloni oficializó la lista de 26 convocados que viajarán con la misión de defender la corona obtenida en Qatar. Sin embargo, el anuncio no cierra definitivamente la puerta a posibles cambios, ya que el cuerpo técnico mantiene un ojo puesto en la evolución física de varios referentes y el otro en el estricto reglamento de la FIFA.

De acuerdo a la normativa vigente, las selecciones tienen la facultad de realizar modificaciones por lesión grave o enfermedad comprobada hasta 24 horas antes del debut. Para la Albiceleste, el plazo límite vence el 15 de junio, un día antes de su estreno en la competencia. Un dato crucial es que cualquier reemplazo de último momento debe provenir obligatoriamente de la prelista de 55 futbolistas entregada previamente, lo que limita el margen de maniobra del entrenador ante imprevistos de fuerza mayor.

Actualmente, el búnker argentino atraviesa días de monitoreo constante. Aunque figuras de la talla de Lionel Messi, Emiliano Martínez y Cristian Romero presentan algunas dudas menores, la mayor preocupación del cuerpo técnico se concentra en el lateral derecho. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastran molestias físicas que los sitúan bajo una observación médica rigurosa. Esta incertidumbre ha llevado a Scaloni a citar a siete futbolistas adicionales para la gira de amistosos previa, buscando alternativas frescas y listas para actuar.

Dentro de este grupo de reserva, los defensores Nicolás Capaldo y Agustín Giay asoman como las opciones con posibilidades más concretas de integrarse a la nómina definitiva en caso de que alguno de los laterales titulares no logre la recuperación total. El objetivo de Scaloni es evitar las complicaciones sufridas en 2022, cuando las bajas repentinas de Nicolás González y Joaquín Correa obligaron a realizar incorporaciones de emergencia sobre la hora. Con la experiencia de Qatar como lección aprendida, el estratega argentino apuesta por una planificación minuciosa que garantice que los 26 representantes lleguen en plenitud técnica y física al máximo evento del fútbol mundial.