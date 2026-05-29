Quinto domingo del mes: Sin recolección de residuos de patio

La Municipalidad de Rafaela recuerda que el 31 de mayo es el quinto domingo del mes, por lo que ningún sector de la ciudad debe disponer los residuos de patio en la vía pública.
En este sentido, ningún vecino contemplado en los sectores donde se recolectan los residuos provenientes de la limpieza de patios debe depositarlos en la vereda. Asimismo, se recomienda especial atención en el cumplimiento de esta norma.
ÚLTIMAS NOTICIAS
El poder que no encuentra despacho
Ricardo ZIMERMANOPINIÓN
Capuchetti analiza abrir una nueva causa contra Adorni por la custodia oficial de su esposa
Agencia de Noticias del InteriorJUDICIALES
Caputo redefine su equipo: García Hamilton deja Economía y asciende un hombre clave en la estrategia por YPF
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Te puede interesar
Lo más visto
Uñac ordena el PJ sanjuanino y se lanza a la pelea nacional con un discurso federal
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Luis Caputo salió a blindar políticamente a Milei frente a las encuestas y el malestar social
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
El Banco Nación lanzó un plan para aliviar deudas y contener el aumento de la morosidad
Agencia de Noticias del InteriorECONOMÍA
Julio Zamora profundizó sus diferencias con Sergio Massa y cuestionó el rol del Frente Renovador en el peronismo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA