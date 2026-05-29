El camino a la desinflación se consolida: mayo cerraría cerca del 2% y repuntan las expectativas

El escenario económico de Argentina transita un cierre de mes marcado por el optimismo oficial y la ratificación de tendencias favorables en los precios. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la inflación de mayo se ubicará por debajo de la registrada en abril, una proyección que encuentra respaldo en el consenso de las consultoras privadas. Según los analistas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostraría una desaceleración notoria, posicionándose en torno al 2 por ciento, lo que consolidaría el segundo mes consecutivo de caída en el ritmo de aumentos.

A pesar de una ligera aceleración en el rubro de alimentos durante la tercera semana del mes, especialistas como Fernando Marull y firmas como EcoGo mantienen sus estimaciones en niveles históricamente bajos para los últimos años, oscilando entre el 2% y el 2,2%. No obstante, el desafío para el equipo económico reside ahora en perforar el piso del 2% a partir de junio, una tarea compleja ante los pendientes ajustes de tarifas y el reordenamiento de los precios relativos de la economía.

Más allá de los precios, el Gobierno celebra una mejora sustancial en el clima social y financiero. Una reciente encuesta de Atlas Intel, difundida por la agencia Bloomberg, reveló un repunte en las expectativas económicas a futuro, con un 39% de los consultados que vislumbra una mejora en los próximos seis meses. Este cambio de humor social se trasladó también a la figura presidencial: la aprobación de Javier Milei saltó al 39,9%, interrumpiendo la tendencia declinante que se observaba desde octubre pasado.

Este combo de desinflación y mayor respaldo político generó una respuesta inmediata en los mercados internacionales. El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos básicos, reflejando una menor percepción de peligro por parte de los inversores extranjeros. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina aprovechó el contexto de liquidación de divisas para realizar una compra récord de 447 millones de dólares, llevando las reservas brutas por encima de los 48.500 millones de dólares. Aunque se prevén caídas momentáneas por pagos de deuda, como el vencimiento del Bopreal, la combinación de un Wall Street en máximos y la estabilidad local fortalece la posición externa del país frente a un mundo que observa con renovada atención el proceso de reformas argentino.