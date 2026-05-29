Rafaela será sede de una jornada gratuita sobre autonomía digital para personas mayores

El próximo martes 2 de junio, desde las 10:00, se realizará en Rafaela la cuarta edición de la jornada de capacitación "Autonomía Digital para Personas Mayores", una iniciativa del programa Territorio 5.0 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe.



La actividad tendrá lugar en el Centro Recreativo Metropolitano "La Estación", ubicado en Av. Roque Sáenz Peña 502, y está destinada a personas mayores de Rafaela y la región que quieran incorporar herramientas digitales para resolver trámites cotidianos con mayor autonomía y confianza.



Durante el encuentro, que será libre y gratuito, se trabajará de manera práctica sobre distintos servicios y plataformas digitales provinciales. Entre los contenidos previstos, se enseñará a crear y utilizar ID Ciudadana, navegar el nuevo Portal de Gestiones de la Provincia, ingresar a las oficinas virtuales de EPE y ASSA, descargar boletas y realizar pagos online en API, además de brindar recomendaciones de ciberseguridad para el uso seguro del celular y otras herramientas digitales.



Desde la organización destacaron que el objetivo principal es "acercarse a la tecnología, perder el miedo y aprender a resolver los trámites del día a día de forma independiente y segura".



Si bien la actividad es gratuita y abierta al público, se solicita inscripción previa para una mejor organización. Los interesados pueden anotarse o inscribir a un familiar o amigo a través del siguiente formulario: AQUÍ