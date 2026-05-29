Estrategias de ahorro: la brecha de tasas obliga a comparar antes de invertir en plazos fijos

ECONOMÍA Dante HERRERA

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El escenario de las inversiones en pesos ha experimentado un cambio notable tras el reciente ajuste en los rendimientos que las entidades financieras informaron al Banco Central (BCRA). El recorte en las tasas nominales anuales (TNA) no ha impactado de forma homogénea en todo el sistema, generando una marcada dispersión de ofertas que obliga a los ahorristas a realizar una comparación minuciosa antes de inmovilizar su capital. Actualmente, la diferencia entre elegir una entidad u otra puede representar una brecha de hasta 9 puntos porcentuales en el rendimiento.

Para aquellos inversores que se trazan el objetivo de obtener una ganancia mensual de $200.000, el monto necesario para invertir varía de manera drástica. En el sector más competitivo del mercado, un ahorrista puede alcanzar esa meta con un depósito cercano a los $10,2 millones. Sin embargo, en el otro extremo de la tabla, la baja tasa de interés ofrecida obliga a desembolsar más de $16,2 millones. Esta diferencia de seis millones de pesos en el capital inicial subraya la importancia de la educación financiera en un contexto de rendimientos a la baja.

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Al analizar el comportamiento de las principales entidades con presencia nacional, el Banco de la Provincia de Buenos Aires lidera el grupo de mayor volumen con una TNA del 19,50%, lo que requiere una inversión de aproximadamente $12,4 millones para obtener la renta deseada. Le sigue de cerca el Banco Nación, que con una tasa del 19,00% exige un capital de $12,8 millones. En una franja intermedia se ubican bancos como BBVA y Galicia, con rendimientos que oscilan entre el 18,25% y el 18,75%, demandando desembolsos de entre trece y trece millones y medio de pesos.

La situación es más restrictiva en otras instituciones de renombre. El Banco Macro y el Credicoop operan con tasas que rondan el 18% y 17,50%, respectivamente, elevando el capital necesario por encima de los $13,5 millones. El caso más llamativo dentro del segmento de los bancos líderes es el de Santander Argentina, cuya tasa del 15,00% anual es la más baja del grupo principal. Para generar los mismos $200.000 de intereses, un cliente de esta entidad debe inmovilizar $16.222.220, el monto más elevado del relevamiento. Ante esta fragmentación, los especialistas coinciden en que la fidelidad bancaria está siendo desplazada por la búsqueda de maximizar la rentabilidad en un mercado cada vez más dispar.

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