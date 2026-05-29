Estrategias de ahorro: la brecha de tasas obliga a comparar antes de invertir en plazos fijos

El escenario de las inversiones en pesos ha experimentado un cambio notable tras el reciente ajuste en los rendimientos que las entidades financieras informaron al Banco Central (BCRA). El recorte en las tasas nominales anuales (TNA) no ha impactado de forma homogénea en todo el sistema, generando una marcada dispersión de ofertas que obliga a los ahorristas a realizar una comparación minuciosa antes de inmovilizar su capital. Actualmente, la diferencia entre elegir una entidad u otra puede representar una brecha de hasta 9 puntos porcentuales en el rendimiento.

Para aquellos inversores que se trazan el objetivo de obtener una ganancia mensual de $200.000, el monto necesario para invertir varía de manera drástica. En el sector más competitivo del mercado, un ahorrista puede alcanzar esa meta con un depósito cercano a los $10,2 millones. Sin embargo, en el otro extremo de la tabla, la baja tasa de interés ofrecida obliga a desembolsar más de $16,2 millones. Esta diferencia de seis millones de pesos en el capital inicial subraya la importancia de la educación financiera en un contexto de rendimientos a la baja.