Boca se quedó afuera de la Libertadores

Boca sufrió una noche para el olvido en la Bombonera y quedó eliminado de manera inesperada en la fase de grupos de la Copa Libertadores, firmando uno de los golpes más duros de su temporada.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda necesitaba ganar ante su gente para asegurar el pase a los octavos de final, pero mostró una actuación deslucida, sin reacción futbolística y terminó cayendo 1-0 frente al conjunto chileno gracias al gol de Clemente Montes.

Con un estadio repleto y un clima de final, el Xeneize nunca logró imponer condiciones. El rival manejó los tiempos del partido, aprovechó los espacios y dejó a Boca sin respuestas en una noche cargada de tensión y frustración.

La derrota no solo significó la eliminación de la Libertadores, sino que además empujó al conjunto azul y oro al tercer puesto del grupo, obligándolo ahora a disputar los playoffs de la Copa Sudamericana para mantenerse en competencia internacional durante el segundo semestre.

Como era de esperarse, las redes sociales explotaron apenas terminó el encuentro. Miles de hinchas y usuarios compartieron memes, cargadas y reacciones virales apuntando contra el rendimiento del equipo, el cuerpo técnico y la inesperada caída en la Bombonera.