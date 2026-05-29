Los futbolistas argentinos que tendrán su estreno mundialista en 2026

La lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 ya quedó confirmada y, además de la histórica base campeona en Qatar, aparecen varios nombres que vivirán por primera vez la experiencia de disputar una Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Entre jóvenes promesas, futbolistas consolidados en Europa y jugadores que se ganaron su lugar a fuerza de rendimiento, serán varios los argentinos que tendrán su bautismo absoluto en una cita mundialista.

Los futbolistas argentinos que jugarán su primer Mundial

Nicolás González

El extremo surgido de Argentinos Juniors tendrá finalmente su revancha mundialista. Fue una pieza fundamental en la obtención de la Copa América 2021, pero una lesión lo dejó afuera a días del debut en Qatar 2022. Tras volver a consolidarse en el ciclo Scaloni, llegará a Estados Unidos, México y Canadá como una de las variantes ofensivas más importantes del plantel.

Nicolás Paz

El talentoso mediocampista ofensivo del Como italiano se transformó en una de las grandes joyas de la nueva generación albiceleste. Hijo del exdefensor Pablo Paz, Nico explotó en Europa y terminó metiéndose en la lista gracias a su enorme temporada en la Serie A.

Giuliano Simeone

El hijo del Cholo se ganó su lugar después de un crecimiento meteórico. Tras destacarse en el Atlético de Madrid y sumar minutos importantes en las Eliminatorias, el delantero tendrá su estreno absoluto en un Mundial con apenas 23 años.

José Manuel “Flaco” López

El delantero de Palmeiras fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria. Su potencia física, capacidad goleadora y enorme presente en Brasil terminaron convenciendo a Scaloni, que apuesta por una alternativa diferente en ataque.

Valentín Barco

Después de un recorrido cargado de expectativas desde sus días en Boca Juniors, el Colo finalmente cumplirá el sueño mundialista. Su polifuncionalidad por la banda izquierda y su gran técnica lo convierten en una pieza muy valorada dentro del plantel.

Leonardo Balerdi

El defensor central del Olympique de Marsella viene siendo seguido hace tiempo por el cuerpo técnico. Tras consolidarse en la Ligue 1 y sumar experiencia internacional, tendrá su primera experiencia mundialista defendiendo la camiseta argentina.

Facundo Medina

Otro de los zagueros que logró meterse por rendimiento. El defensor del Lens francés aportará agresividad, salida limpia y versatilidad defensiva en lo que será su debut absoluto en una Copa del Mundo.

Juan Musso

El arquero del Atalanta tendrá finalmente su estreno mundialista luego de quedar muy cerca de Qatar 2022. Con experiencia en Europa y varios años dentro del proceso, será una de las opciones de recambio bajo los tres palos.

La Selección Argentina buscará defender el título conseguido en Qatar con una mezcla de experiencia, jerarquía y una camada nueva que intentará dejar su marca en la máxima cita del fútbol mundial.