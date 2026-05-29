La inesperada reacción de Marcos Acuña tras quedar afuera del Mundial 2026

La ausencia de Marcos Acuña en la lista definitiva de la Selección argentina para el Mundial 2026 generó sorpresa entre los hinchas, especialmente por el recorrido del lateral en el ciclo campeón del mundo. Sin embargo, lo que más llamó la atención en las últimas horas fue la reacción del futbolista luego de conocerse la decisión de Lionel Scaloni.

El defensor de River Plate no fue convocado para disputar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Acuña había finalizado el semestre con algunas molestias físicas y arrastraba una contractura muscular que condicionó su cierre de temporada.

Pese a las especulaciones que surgieron tras la publicación de la nómina oficial, el “Huevo” eligió mantenerse al margen de cualquier polémica. Minutos después de conocerse la lista de convocados, sorprendió con una publicación en sus redes sociales completamente ajena al anuncio de la Albiceleste.

En su cuenta de Instagram compartió una imagen junto a Erik Lamela y sus familiares. Ambos mantienen una relación cercana desde su paso por Sevilla FC, donde coincidieron durante varias temporadas.

El gesto fue interpretado por muchos fanáticos como una señal de tranquilidad en medio de la decepción deportiva. Lejos de expresar malestar públicamente, Acuña aprovechó sus primeros días de descanso luego de haber sido licenciado por el entrenador Eduardo Coudet tras el último compromiso de River frente a Blooming.

Ahora, el lateral iniciará su período de vacaciones mientras el plantel millonario aguarda el regreso a los entrenamientos, previsto para mediados de junio, con el objetivo de preparar la segunda parte de la temporada.