Los grandes ausentes de la Selección Argentina para el Mundial 2026

La Selección Argentina ya tiene definida la lista para el Mundial 2026. Con una base fuerte de campeones en Qatar 2022 y varias caras nuevas que se ganaron su lugar a puro rendimiento, Lionel Scaloni también tuvo que tomar decisiones dolorosas y dejar nombres importantes afuera de la nómina definitiva.

Entre lesiones, baja de nivel, competencia feroz y apuestas por la renovación, varios futbolistas que soñaban con estar en la Copa del Mundo se quedaron sin pasaje.

Acuña, Mastantuono y otros nombres pesados que no estarán en el Mundial

Uno de los casos más resonantes es el de Marcos “Huevo” Acuña, quien no logró meterse en la lista tras un semestre desgastante en River. El lateral izquierdo, campeón del mundo en Qatar, perdió terreno físico y futbolístico en una posición donde Scaloni terminó apostando por otras variantes.

También quedó afuera Franco Mastantuono, una de las mayores promesas del fútbol argentino. El juvenil que pasó de River al Real Madrid no consiguió continuidad ni protagonismo en Europa y terminó perdiendo terreno en la consideración final del cuerpo técnico.

Entre los jóvenes que venían orbitando el ciclo y tampoco lograron superar el corte aparecen Máximo Perrone, Gianluca Prestianni y Matías Soulé, tres nombres que habían sumado minutos en amistosos y convocatorias recientes.

En defensa, tampoco alcanzaron a meterse Marcos Senesi, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Leonardo Balerdi y Facundo Medina, pese a sus buenas temporadas en Europa y Sudamérica.

Otro que quedó afuera fue Valentín Barco, quien perdió protagonismo en el tramo final de la temporada y no logró sostenerse dentro de la consideración principal del entrenador.

En ataque, el delantero argentino del Palmeiras José Manuel “Flaco” López tampoco consiguió un lugar definitivo, a pesar de haber tenido una gran actualidad en Brasil.

La lista de ausencias también incluye a Emiliano Buendía, incluso después de haber marcado en la final de la Europa League, y a Giovanni Simeone, que nuevamente se quedó a las puertas de disputar una Copa del Mundo.

Además, el arquero Juan Musso tampoco integrará el plantel que viajará a Norteamérica.

Los campeones del mundo que no repetirán presencia en la Copa

Además del caso de Acuña, otros campeones en Qatar 2022 tampoco estarán en el Mundial 2026.

Ángel Di María y Franco Armani ya se retiraron de la Selección Argentina, mientras que Juan Foyth quedó descartado por lesión.

Completan la lista de ausencias mundialistas Guido Rodríguez, Alejandro “Papu” Gómez, Ángel Correa y Paulo Dybala, quienes finalmente no fueron incluidos en la convocatoria definitiva de Scaloni.