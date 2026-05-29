El Gobierno avanza con una reforma clave para blindar el déficit cero y reforzar el control del gasto

El Gobierno nacional trabaja en una profunda modificación de la Ley de Administración Financiera con el objetivo de fortalecer el esquema de déficit cero y otorgarle mayor margen de maniobra al Poder Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos.

La iniciativa, que forma parte de las conversaciones técnicas que mantiene la administración de Javier Milei con el Fondo Monetario Internacional, apunta a reformar la Ley 24.156, la norma que regula el funcionamiento del presupuesto nacional, la tesorería, el crédito público, la contabilidad y los mecanismos de control del Estado.

Dentro del oficialismo aseguran que el objetivo central es consolidar un mayor control sobre los fondos públicos y reducir el margen de intervención del Congreso sobre la política fiscal. En la Casa Rosada sostienen que buscan establecer nuevas reglas de funcionamiento para todas aquellas decisiones que tengan impacto presupuestario.

La reforma también contempla ampliar las facultades del Ejecutivo para administrar el gasto público frente a cambios en la recaudación o ante escenarios de superávit fiscal. La intención es que el Gobierno pueda aplicar recortes, postergar pagos o reasignar partidas sin quedar expuesto automáticamente a incumplimientos legales cuando las condiciones económicas cambien durante el ejercicio presupuestario.

Ese punto aparece como una pieza clave dentro de la estrategia económica diseñada en Balcarce 50. El oficialismo pretende conservar bajo control del Poder Ejecutivo cualquier excedente fiscal que pudiera generarse, con la posibilidad de destinarlo a reducir deuda, afrontar vencimientos o compensar caídas en los ingresos del Estado.

La discusión está estrechamente vinculada con las recomendaciones planteadas por el FMI en sus últimos informes sobre la economía argentina. El organismo insistió en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal, limitar el gasto discrecional y establecer mecanismos que compensen el impacto de nuevas leyes aprobadas por el Congreso que impliquen mayores erogaciones.

Además, el Fondo remarcó la importancia de dotar al esquema fiscal argentino de mayor previsibilidad y estabilidad, evitando que el equilibrio de las cuentas públicas dependa exclusivamente de decisiones administrativas de corto plazo.

Dentro de ese mismo marco, el Gobierno deberá enviar en septiembre el proyecto de Presupuesto 2027, que tendrá que ajustarse a la meta de déficit cero e incluir proyecciones fiscales de mediano plazo, evaluación de riesgos y escenarios económicos alternativos.

En el Ejecutivo interpretan esas exigencias como un respaldo técnico para avanzar en una transformación más amplia del sistema de administración financiera y ejecución presupuestaria.

En el memorándum de políticas económicas presentado ante el FMI, las autoridades argentinas ya habían planteado la necesidad de institucionalizar el ancla fiscal mediante reglas más estrictas que limiten el déficit y reduzcan el financiamiento monetario del gasto público.

La idea oficial es trasladar ahora ese enfoque a una reforma estructural que redefina el manejo presupuestario y fortalezca el control del gasto estatal en los próximos años.

Entre las recomendaciones incluidas por el organismo internacional también aparece la posibilidad de incorporar una regla formal de déficit cero, elevar la jerarquía de las normas fiscales y establecer un esquema de control de deuda pública de mediano plazo, además de mejorar la coordinación financiera entre Nación y provincias.