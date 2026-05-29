Javier Aguirre confía en que México será campeón del Mundial 2026

Faltan apenas dos semanas para que ruede la pelota en el Estadio Azteca y comience oficialmente el Mundial 2026. México será el encargado de abrir la Copa del Mundo ante su gente y, a días del debut, Javier Aguirre dejó una frase que hizo ruido en todo el continente: cree que el Tri tiene condiciones para pelear por el título.

En una entrevista con ESPN, el entrenador mexicano aseguró que la localía puede transformarse en un factor decisivo para llevar a su selección hasta las últimas instancias del torneo. “Cuando vi el calendario y los partidos en casa, dije: ‘está de pechito para no dejarla ir’. Eso mismo les dije a mis jugadores”, confesó el Vasco.

Aguirre remarcó que jugar como anfitrión representa una ventaja enorme en una competencia de semejante magnitud. “La localía no tiene precio. Inglaterra fue campeón del mundo en Wembley y nunca más volvió a lograrlo. En su casa eran unos leones”, expresó el DT, alimentando la ilusión de todo México.

El técnico todavía no confirmó la lista definitiva de 26 convocados y esperará hasta el límite reglamentario del 1 de junio para anunciarla. Sin embargo, puertas adentro ya transmite plena confianza en que el equipo puede hacer historia y alcanzar un objetivo que México jamás consiguió en sus 18 participaciones mundialistas.

El antecedente más alentador para el Tri también llegó jugando en casa. Tanto en el Mundial de 1970 como en el de 1986, México alcanzó los cuartos de final, la mejor actuación de toda su historia en la Copa del Mundo. Nunca pudo superar esa barrera.

Ahora, con un formato renovado y más extenso, el desafío será todavía mayor. Para llegar a la final, el seleccionado mexicano deberá atravesar más fases que nunca, incluyendo la nueva ronda de 16avos de final que debutará en esta edición 2026.