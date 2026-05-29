Cachete Sierra confirmó su separación de Fiorella Giménez y habló del duro momento que atraviesa

Agustín 'Cachete' Sierra confirmó su separación de Fiorella Giménez, a casi un año de haberse reconciliado. La noticia sorprendió a sus seguidores y fue el propio actor quien decidió hablar públicamente sobre el difícil momento personal que atraviesa.

Durante una entrevista en el programa Sálvese quien pueda, emitido por América TV, el artista se mostró visiblemente afectado al referirse a la ruptura y reconoció que ambos intentaron sostener la relación hasta último momento.

“Estamos en un momento difícil, pero bien, con mucho amor, trabajándolo, hablando... nos queremos mucho. Lo hemos intentado mucho”, expresó Cachete con sinceridad.

A medida que avanzaba la conversación, el actor dejó entrever el dolor que le genera el presente sentimental y habló sobre las dificultades cotidianas que terminaron desgastando el vínculo.

“Me pongo mal. Hay tanto amor que uno siempre intenta, pero bueno, después en el día a día las cosas no se dan como uno quiere”, señaló con la voz quebrada.

Consultado sobre la posibilidad de una nueva reconciliación, Sierra evitó dar definiciones y admitió que hoy atraviesa un momento de incertidumbre emocional.

“No lo sé la verdad. Este momento es medio triste y doloroso, pero no lo sé”, concluyó.

La pareja había retomado su relación tiempo atrás luego de una primera separación y desde entonces se habían mostrado nuevamente unidos tanto en redes sociales como en distintos eventos públicos. Sin embargo, esta nueva crisis parece haber marcado un nuevo quiebre en la historia entre ambos.