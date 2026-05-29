Milenka, la hija de Marley, conquistó las redes con un divertido momento en vivo

Marley y su hija Milenka protagonizaron uno de los momentos más comentados de las últimas horas durante una emisión del programa El show del verano, transmitido por Luzu TV.

La pequeña, de apenas un año y medio, se robó toda la atención al aire con una serie de gestos y sonrisas que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron su simpatía y ternura.

Todo comenzó mientras Marley conversaba con Flor Peña sobre la altura de ellos y de sus hijos. Sin embargo, la charla pasó a un segundo plano cuando los espectadores comenzaron a notar que Milenka no dejaba de mirar y sonreír hacia uno de los camarógrafos del estudio.

“Se enganchó con Joaco”, comentó entre risas Flor Peña al notar la situación. Luego, bromeó con la pequeña: “No es con Joaco, es con Nico Occhiato. Vos no te tenés que enganchar con los pelandrines”, dijo divertida mientras todos en el estudio seguían atentos a las reacciones de la nena.

Lejos de distraerse, Milenka continuó haciendo gestos y sonriéndole al camarógrafo, lo que provocó aún más comentarios y risas en el programa. “Está feliz con Joaco. Lo ama”, agregó Marley, divertido por la situación.

El episodio también tuvo repercusión inmediata en el chat del streaming y en redes sociales, donde los usuarios comenzaron a bromear con un supuesto “shippeo” al que bautizaron “Joalenka”.

El video fue compartido luego en las cuentas vinculadas a la familia y acumuló miles de reproducciones y comentarios cargados de cariño hacia la pequeña.

“¿Cómo puede ser tan hermosa?”, “No me canso de ver el video”, “Es una princesa” y “Tiene una simpatía increíble”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los seguidores, que volvieron a convertir a Milenka en una de las figuras más queridas del universo del streaming y las redes sociales.