Barcelona presentó una oferta formal de 100 millones de euros por Julián Álvarez

El mercado de pases europeo acaba de explotar con una noticia bomba: el Barcelona avanzó con todo por Julián Álvarez y ya presentó una oferta millonaria para intentar sacarlo del Atlético de Madrid en este inicio de ventana de transferencias.

De acuerdo a distintos medios españoles, el club catalán puso sobre la mesa una propuesta cercana a los 100 millones de euros limpios para quedarse con el delantero argentino. Aunque desde el Atlético pretenden una cifra bastante más alta —alrededor de 150 millones—, la presión del propio futbolista para cambiar de aire aceleró las negociaciones y podría convertir la operación en uno de los grandes movimientos previos al Mundial 2026.

La oferta presentada por el Barça no incluiría jugadores como parte de pago ni variables adicionales, algo que sí había sido evaluado en las primeras charlas entre ambas instituciones. Incluso, desde España aseguran que Julián ya tendría acordadas las condiciones de su contrato con el conjunto blaugrana.

El equipo dirigido por Hansi Flick viene de conquistar nuevamente La Liga y apunta todos sus cañones a la próxima edición de la Champions League, el gran objetivo pendiente de la temporada.

En ese contexto, la llegada de la Araña aparece como una pieza estratégica para terminar de potenciar un ataque que ya cuenta con figuras como Raphinha y Lamine Yamal. En Barcelona creen que el argentino puede convertirse en el delantero franquicia del nuevo proyecto deportivo.

La temporada de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El delantero surgido de River fue una de las grandes figuras del Atlético durante toda la campaña. Disputó 49 partidos oficiales, convirtió 20 goles y aportó 9 asistencias.

A nivel colectivo, el equipo de Diego Simeone terminó cuarto en La Liga, alcanzó las semifinales de la Champions League y cayó en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad.