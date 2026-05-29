La Selección argentina que lucha contra el reloj para no perderse una cita histórica

La Selección argentina de paravóley atraviesa horas decisivas a pocas semanas de disputar uno de los torneos más importantes de su historia. Un problema vinculado al sistema de clasificación para los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027 dejó al equipo sin financiamiento estatal para los pasajes y hoy su participación en los Juegos Parasuramericanos de Colombia está en serio riesgo.

El seleccionado tiene previsto competir desde el 4 de julio en Valledupar, pero necesita reunir de manera urgente el dinero para costear los vuelos de una delegación integrada por 32 personas entre jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos de las ramas masculina y femenina.

La situación se originó porque Argentina ya consiguió su clasificación a Lima 2027 y, al no necesitar este certamen como vía clasificatoria, quedó fuera de los programas oficiales de financiamiento destinados a deportes que sí buscan su plaza.

“Los deportes que necesitan competir para clasificar están siendo financiados por el Gobierno”, explicó Sergio Barreyra, integrante de la Selección argentina de paravóley.

Según detalló el jugador, el plantel no había interpretado inicialmente que esa excepción implicaba también tener que afrontar el costo total de los pasajes. “Fue algo que nosotros no habíamos considerado”, reconoció.

Aun así, Barreyra aclaró que el vínculo con los organismos deportivos nacionales continúa siendo bueno y que parte de los gastos sí están cubiertos.

“El Gobierno se hace cargo de la inscripción del torneo, el hospedaje, la comida y la ropa porque vamos como parte de la delegación oficial. Nosotros trabajamos en conjunto con el Comité Paralímpico, el Comité Olímpico y el ENARD”, señaló.

Campaña solidaria para poder viajar

Ante este panorama, el seleccionado lanzó una campaña solidaria en redes sociales con el objetivo de reunir el dinero necesario para garantizar la presencia argentina en Colombia.

“Decidimos hacer un video para ver si la gente colabora con nosotros”, contó Nelson Novara, otro de los integrantes del plantel.

Sin embargo, reconoció que lo recaudado hasta el momento todavía está muy lejos de cubrir el objetivo. “Estamos juntando muy poco”, lamentó.

De acuerdo con lo explicado por los propios deportistas, necesitan alrededor de 1000 dólares por integrante para solventar el traslado completo de la delegación.

Una competencia clave para el crecimiento del equipo

Aunque Argentina ya tiene asegurada su presencia en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2027, desde el plantel remarcan que el Parasudamericano es fundamental para el crecimiento deportivo y el posicionamiento internacional del seleccionado.

“Las competencias internacionales elevan muchísimo el nivel y además nos permiten compararnos con otras selecciones de la región”, sostuvo Barreyra.

El jugador explicó también que el torneo influye directamente en el ranking continental.

“Hoy estamos segundos en Sudamérica y, si no participamos, podríamos perder esa posición”, aseguró.

La competencia además tendrá un valor histórico: será la primera vez que Argentina participe de un Parasudamericano de vóley sentado.

El certamen se disputará en el Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla de Valledupar y contará con seis selecciones masculinas y seis femeninas.

El valor social del paravóley

Más allá de lo deportivo, los integrantes del seleccionado destacan el enorme impacto social y emocional que tiene el crecimiento de la disciplina en el país.

Barreyra remarcó que muchas personas amputadas adquieren su discapacidad de manera traumática y que el deporte funciona como un espacio clave de contención.

“Pertenecer a un grupo donde todos atravesaron situaciones similares ayuda muchísimo a aceptar la discapacidad y volver a sentirse parte de una comunidad”, expresó.

Y agregó: “Muchas veces sentimos que quedamos afuera de gran parte de la vida social. Por eso estos espacios son fundamentales para la salud física y mental, tanto de las personas como de sus familias”.

El crecimiento del vóley sentado en Argentina también se aceleró en los últimos años. Aunque la disciplina comenzó a practicarse hace aproximadamente una década, el salto internacional llegó desde 2023.

El año pasado se conformó oficialmente la selección femenina, que tuvo su primera experiencia internacional en una Copa América disputada en Curitiba.

Actualmente existen 13 equipos distribuidos en distintas provincias, además de una liga nacional que reúne mensualmente a clubes de todo el país.

Qué es el vóley sentado

El vóley sentado es un deporte paralímpico destinado principalmente a personas con discapacidad motriz y mantiene reglas muy similares al vóley tradicional.

La principal diferencia es que los jugadores compiten sentados sobre el piso y la red tiene una altura menor, de 1,15 metros. Además, se permite bloquear el saque y la cancha posee dimensiones reducidas: 10 metros de largo por 6 de ancho.