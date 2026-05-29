El exfutbolista Maxi López contó cómo cambió su rutina tras empezar nutrición

Maxi López decidió hacer un cambio en su alimentación y comenzó un plan nutricional para bajar de peso y ordenar sus hábitos diarios. El exfutbolista mostró parte del proceso en El Anti 9 (Vestuario Stream), el reality donde comparte cómo es su nueva vida instalada en la Argentina junto a su familia.

En el primer episodio de la serie, Maxi visitó a la nutricionista Delfina Zimerman, quien analizó sus rutinas alimenticias y armó un plan personalizado con recomendaciones sobre porciones, alimentos permitidos y hábitos que debería modificar.

Uno de los momentos que más sorprendió durante la consulta fue cuando el exdelantero contó cuántos huevos suele comer en el desayuno.

“Estoy haciendo tres comidas al día. El desayuno me gusta con proteína, más o menos 12 o 13 huevos”, lanzó entre risas.

La profesional quedó impactada por la respuesta y luego aclaró frente a cámara: “Cuando me dijo doce huevos casi me muero. Después me explicó que eran tres o cuatro. Con eso vamos a estar bien”.

Durante la charla, Maxi también confesó cuáles son sus debilidades culinarias. “Los condimentos, la mayonesa y los panchitos son la gloria… y como grandes cantidades”, admitió.

Además, contó que suele llegar con mucha hambre a la cena, especialmente cuando durante la tarde “pica” facturas, alfajores, churros o bizcochos.

Sin embargo, dejó en claro que hay un alimento que no piensa resignar: las milanesas.

“Están mejores fritas, aunque Dani las hace al horno. Y si tengo un permitido, me puedo comer seis o siete”, reconoció entre carcajadas.

Ante eso, la nutricionista le marcó que uno de los puntos principales será ajustar las cantidades.

Hacia el final de la consulta, Zimerman pesó al exfutbolista para definir el plan alimentario acorde a sus objetivos.

“Si hoy estás pesando 110 kilos, vamos a necesitar entre 160 y 190 gramos de proteína por día. Podés incorporar pollo y quinoa. Y por la noche vamos a bajar los hidratos de carbono”, le recomendó.

Frente a las sugerencias, Maxi respondió con sinceridad: “El pollo me gusta, la quinoa no me veo tanto… pero lo bueno es que sé cocinar de todo y hoy conozco mucho más los productos”.